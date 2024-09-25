陳茂波晤西班牙貿易大臣 商進一步推動兩地經貿合作和相互投資
撰文：文維廣
出版：更新：
財政司司長陳茂波繼續在西班牙馬德里訪問行程，與西班牙貿易國務大臣塞諾維拉會面，講述香港最新的經濟發展情況。雙方就進一步推動兩地經貿合作和相互投資，進行了深入交流。他又呼籲當地企業利用香港作跳板，開拓內地以至亞洲市場。
陳茂波又出席由香港貿發局舉辦的商務午餐會，發表主題演講，指出香港在疫後已恢復與全球的連接，憑着「一國兩制」的獨特制度優勢，正進一步鞏固「超級聯繫人」的地位，歡迎西班牙企業利用香港作為跳板，開拓粵港澳大灣區、內地以至亞洲的龐大市場，期待未來加強與西班牙在金融、創科、文化、創意產業等不同領域深化合作、共創雙贏。
他又指，香港擁有全鏈條的籌融資市場和金融服務，加上與內地資本市場的「互聯互通」，讓西班牙企業可以便捷地通過香港，同時吸引內地和國際市場的資金。他又指，香港在綠色金融方面處於亞洲領先地位，綠色標準與歐盟接軌，歐洲的綠色項目可以充分利用香港作為籌融資平台；香港亦正致力發展成為國際創科中心，創科生態圈日趨蓬勃，在人工智能、生物科技、金融科技等多個重點領域，可以與西班牙的創科生態圈強強聯手。
陳茂波又率領科技初創代表團，先後到訪西班牙的初創加速器IMPACT和西班牙電訊企業Telefónica。