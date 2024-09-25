陳茂波晤西班牙貿易大臣　商進一步推動兩地經貿合作和相互投資

財政司司長陳茂波繼續在西班牙馬德里訪問行程，與西班牙貿易國務大臣塞諾維拉會面，講述香港最新的經濟發展情況。雙方就進一步推動兩地經貿合作和相互投資，進行了深入交流。他又呼籲當地企業利用香港作跳板，開拓內地以至亞洲市場。



陳茂波（右）西班牙貿易國務大臣Amparo López Senovilla（左）會面（政府新聞處）

陳茂波（左二）西班牙貿易國務大臣Amparo López Senovilla（右二）會面。香港貿易發展局主席林建岳博士（左一）亦有出席。（政府新聞處）

陳茂波又出席由香港貿發局舉辦的商務午餐會，發表主題演講，指出香港在疫後已恢復與全球的連接，憑着「一國兩制」的獨特制度優勢，正進一步鞏固「超級聯繫人」的地位，歡迎西班牙企業利用香港作為跳板，開拓粵港澳大灣區、內地以至亞洲的龐大市場，期待未來加強與西班牙在金融、創科、文化、創意產業等不同領域深化合作、共創雙贏。

財政司司長陳茂波（右）今日（馬德里時間九月二十四日）在西班牙馬德里出席商務午餐會上，向西班牙商界推介香港商機，與西班牙IE大學商學院教授Pedro Nueno在對話環節中交流。（政府新聞處）

陳茂波（右五）、香港貿易發展局主席林建岳博士（左五）到馬德里向西班牙商界推介本港商機（政府新聞處）

他又指，香港擁有全鏈條的籌融資市場和金融服務，加上與內地資本市場的「互聯互通」，讓西班牙企業可以便捷地通過香港，同時吸引內地和國際市場的資金。他又指，香港在綠色金融方面處於亞洲領先地位，綠色標準與歐盟接軌，歐洲的綠色項目可以充分利用香港作為籌融資平台；香港亦正致力發展成為國際創科中心，創科生態圈日趨蓬勃，在人工智能、生物科技、金融科技等多個重點領域，可以與西班牙的創科生態圈強強聯手。

陳茂波（前排左六）率領香港初創企業代表團到訪初創加速器IMPACT。（政府新聞處）

陳茂波（左一）率領香港初創企業代表團到訪西班牙電訊企業Telefónica，並與負責人交流。（政府新聞處）

陳茂波（第二排中）率領香港初創企業代表團到訪西班牙電訊企業Telefónica。（政府新聞處）

陳茂波又率領科技初創代表團，先後到訪西班牙的初創加速器IMPACT和西班牙電訊企業Telefónica。