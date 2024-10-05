屯門公路一早一晚勁塞車　民建聯建議三招助改善交通

屯門近年有多個屋邨、屋苑入伙，再加上屯門至赤鱲角連接路的落成，區內車流大升，令到皇珠路和屯門公路一帶一早一晚時常塞車，遇上交通意外更會大癱瘓。民建聯屯門支部團隊提出三項建議，冀有助改善交通情況。



屯門公路早上經常塞車，遇上交通意外更可能癱瘓。（資料圖片）

民建聯屯門支部主席兼區議員巫成鋒表示，隨着新住宅發展及往機場的使用量不斷增多，屯門交通情況將會更為惡劣。

大欖隧道非繁忙時段減收費分流

第一個建議是針對屯門公路問題。民建聯副主席兼立法會議員周浩鼎提出，大欖隧道於明年政府收回專營權後，非繁忙時段私家車的收費，可大幅下調，建議可降至8至10元，從而分流屯門公路的車流。區議員賴嘉汶則指出，皇珠路連接路因頻繁地有重型車輛使用，導致車龍倒灌，如可以令大欖隧道疏導前往機場的車流，將有助減輕屯門公路南行往機場擠塞情況。

此外，區議員葉俊遠提出部份晨早特別路線並沒有途經屯門公路轉車站的必要，期望運輸署與巴士公司商討，令早上轉車站車龍減少。

民建聯屯門支部團隊提出三項建議，改善屯門交通擠塞情況。（周浩鼎提供）

政府補貼復辦屯門碼頭往來中環的航缐

第二個建議是復辦屯門碼頭往來中環的航缐。該航線早於2000年停辦，周浩鼎建議由政府提供一些補貼支援，讓屯門居民有多一個交通選擇。陳暹恆說，團隊近曾和部份船公司商討復辦的可能性，但面對成本過高及收費問題，認為需要政府補貼才有開辦的可能性。他認為，航線可以在11號幹線及屯門繞道落成前的數年，成為屯門居民進出市區的替代方案。

屯門內河碼頭。（資料圖片）

搬遷內河碼頭「源頭減車」

第三個建議是搬遷貨物裝卸區（內河碼頭），認為可有效紓緩往來皇珠路等路段的車輛數目。區議員葉文斌指，位於屯門16區的貨物起卸區對附近的交通帶來不少影響，業界其實亦願意找一個更理想的地方進行搬遷，亦有助於減輕鄰近道路的壓力。而區議員鍾健峰則認為，搬遷內河碼頭可做到「源頭減車」，特別是減少區內重型車輛。

除了三大建議，區議員程志紅亦提出屯門停車泊位不足，希望政府可以盡快推進智能停車場項目。區議員曾憲康則建議調整交通燈訊號，建造屯門公路往海榮路新出口，及優化輕鐵道路使用權。