新質生產力｜工聯會倡重視勞動者參與　籲助力改造傳統生產力

中央多次提出要發展新質生產力。工聯會今日（9日）舉行「發展新質生產力與勞動轉型」研究發佈會，會長吳秋北表示新質生產力發展離不開勞動者積極參與，呼籲政府重視提升勞動者的待遇和地位，確保人人分享到經濟發展成果。



對於傳統產業升級，吳秋北強調不能忽視傳統生產力，必須有序幫助傳統產業提升。他表示傳統產業是社會的「穩定器」，協助其適應新形勢屬政府和社會各界的責任。



發展新質生產力時應重視勞動轉型

工聯會副理事長李廣宇表示，全球化各經濟體之間競爭激烈，香港需透過新質生產力重塑發展優勢，當工種變化時都要重視勞動轉型，需提升勞工參與的質素。他續稱，自由工作模式在港發展，需確保自由工作者基本權益，將其納入社會保障體系。

對於對AI相關活動徵稅，他認為要謹慎考慮，可考慮先設立「AI發展基金」，向部份企業徵收費用，用於支持AI人才培養、勞工再培訓，以及作為正式AI稅制的過渡。他表示，開徵稅項都不能壓抑創科發展動能，故應該與業界溝通。

陸頌雄期望網約車發牌規管。（資料圖片）

部份平台經濟欠缺權益保障

工聯會選委界立法會議員陸頌雄則表示，香港平台經濟發展蓬勃，但對權益保障帶來挑戰，舉例指網約車沒有規管，形成「灰色市場」，對司機、乘客都不理想，應該發牌規管，令網約車得以發展。

工聯會副會長陳鄧源則表示，強化本地勞工質素是發展新制生產力的重中之重，亦應該為勞工開展培訓，讓從業者了解業界內的前沿技術。

梁子穎促設職業安全健康保障局

就勞工的權益保障，吳秋北指，政府應將勞工權益納入新質生產力發展框架，設立勞動模範評選機制，以及建議完善勞、資、官協商機制。

工聯會勞工界立法會議員梁子穎表示，新型態下勞工面對職業風險亦多元化，政府應設立「中央職業保險補償基金」，以及成立「職業安全健康保障局」，一站式處理工作保險、復康、賠償的問題。