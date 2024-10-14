青年精神健康｜陸頌雄：軍訓有幫助　冀爭取增軍事夏令營名額

立法會民政及文化體育事務委員會今日（14日）討論培育青年正向思維各項措施，多名議員關注年青人精神健康問題，希望了解民政及青年事務局如何與各政策局合作、如何發掘未能對外求助的年青人等等。工聯會議員陸頌雄則認為，軍訓有助於改善精神健康，希望政府向駐港部隊爭取增加青少年軍事夏令營名額。



陸頌雄認為，軍事訓練對提升被動、負面的年青人的精神健康很有效，希望民青局向駐港部隊爭取青少年軍事夏令營的更多名額。（立法會直播截圖）

陸頌雄指軍訓可提升年青人精神健康

立法會選委界議員陳仲尼指，年青人精神健康問題的解決涉及社區、學校、家庭多個方面，詢問民青局會如何與其他政策局合作。民政及青年事務局副局長梁宏正回應稱，現時與醫衛局、教育局、勞福局合作，設緊急精神健康問題處理方案；未來則希望持續舉辦不同活動，幫助年青人建立正向思維。

身兼香港童軍總會新界第1535旅的旅務委員會主席的議員陸頌雄認為，軍事訓練對提升被動、負面的年青人的精神健康很有效，希望民青局向駐港部隊爭取更多青少年軍事夏令營的名額。

陳凱欣（梁鵬威攝）

陳凱欣呼籲尋找難求助年青人

議員陳凱欣表示，現時全港只有460多位註冊精神科醫生，雖然有主動向外求助的受困擾年青人，但相信有更多人情況嚴重、惟未能對外求助，詢問民青局應如何找到此類「隱性需協助」人士。梁宏正回應稱，會持續和醫療衛生局溝通。

她又指出，年青人精神健康固然需要關注，家長教育亦不可忽略。陳凱欣指家庭問題會影響小朋友情緒、難以培養正向思維。