施政報告2024｜一口氣設6個工作組搞經濟等　盤點3年有數十個專組

【施政報告2024/李家超】新一份施政報告今日（16日）發表，宣布成立5個「工作組」或「委員會」加強跨局統籌工作。「工作組」分別是「發展低空經濟工作組」、「發展旅遊熱點工作組」、「促進銀髮經濟工作組」、「推動法律科技發展諮詢小組」；「委員會」分別是「教育、科技和人才委員會」、「數字教育策略發展督導委員會」，專組數量少去年一半。



翻查去年施政報告，李家超一口氣成立10個小組及辦公室，當中「工作組」有5個，負責智慧旅遊、解決劏房、電子商貿、銀髮經濟、愛國主義教育；另設5個「辦公室」負責大型發展項目融資、數字政策、新型工業、弘揚中華文化及人才服務。前年施政報告，則成立約20個小組、辦公室、委員會或部門。上任三年，這類專組數量累計有數十個。



10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

施政報告在第二章「強化跨政策統籌體系機制」中，宣布成立多個「工作組」或「委員會」，表示希望加強領導和跨政策統籌機制，發揮司長及副司長的領導和統籌功能。

▼官員、議員聽取施政報告▼



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施政報告2024｜1. 發展低空經濟工作組

由財政司副司長任組長，制訂發展策略和跨部門行動計劃，先以應用項目為起動，設定特定應用場地推動項目，並制訂法規及建設體系，研究部署基礎設備和網絡。第一，開拓低空飛行應用場景，應用在無人機配送、測量、建築保養、航拍、匯演和搜救等。

10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

第二，修例放寬「超視距飛行」和無人機重量和載貨限制，推動市場加大研發投入，促進技術試驗，發展空中遊覽。第三，要與內地商討共同建設低空跨境航線、出入境及清關安排和基礎設施配套等。

第四，就建設低空活動配套設施，如起降場和充電站、通訊網絡、航路網絡和管理等方面，展開技術研究及規劃，為發展奠定基礎。

10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

施政報告2024｜2. 發展旅遊熱點工作組

由政務司副司長任組長，加強跨部門統籌，結合社會力量，在地區發掘和建設匯聚人氣、富吸引力的旅遊熱點。

10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

施政報告2024｜3. 促進銀髮經濟工作組

由政務司副司長任組長，制訂措施，加速發展銀髮產業，滿足長者生活需要。

10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

施政報告2024｜4. 教育、科技和人才委員會

由政務司司長任主席，成員包括教育局局長、創新科技及工業局局長和勞工及福利局局長等，統籌推進教育科技人才融合發展，擴大銜接連貫，推動育才、匯才、科技協同發展，同時推動國際高端人才集聚香港。

10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

施政報告2024｜5. 數字教育策略發展督導委員會

教育局會成立「數字教育策略發展督導委員會」，推動數字教育，亦會更新初中科學科課程，支持教育使用人工智能教學。

10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

施政報告2024｜6. 推動法律科技發展諮詢小組

律政司會設立「推動法律科技發展諮詢小組」制訂政策措施，推動業界應用法律科技。

10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

施政報告2024｜李家超：推動跨政策統籌體系改革

換言之，施政報告將有5個「工作組」或「委員會」加強跨局統籌工作，以及1個「諮詢小組」推動法律科技發展。

李家超表示，本屆政府上任以來推動多項跨政策統籌體系改革，及政府治理文化改革，加強化政府治理體系。除了增設三位副司長加強領導和統籌跨局工作，亦為指定項目訂立指標，審視進度和成效，建立「以結果為目標」、做實事、做成事的政府文化。

去年行政長官李家超在施政報告宣布成立10個「工作組」及「辦公室」。（夏家朗攝）

施政報告2024｜去年一口氣成立10個「工作組」及「辦公室」

翻查2023年《施政報告》，曾提出再整合和改組政府部門，成立5個辦公室，分別是「大型發展項目融資辦公室」、「數字政策辦公室」、「新型工業發展辦公室」、「弘揚中華文化辦公室」及「人才服務辦公室」；同時將「創意香港」辦公室改組成「文創產業發展處」。

另外，2023年《施政報告》亦增設5個工作組，分別是「智慧旅遊工作組」、「解決劏房問題工作組」、「電子商貿發展專責小組」、「銀髮經濟顧問小組」及「愛國主義教育工作小組」。

2022年施政報告，成立逾20個小組、辦公室、委員會或部門。

施政報告2024｜前年成立約20個小組、辦公室、委員會或部門

2022年李家超上任後首份施政報告，則成立約20個小組、辦公室、委員會或部門，當中包括：

「北部都會區督導委員會」、「北部都會區諮詢委員會」、「融入國家發展大局督導組」、「組裝合成」建築的跨部門督導委員會、「幸福設計」指引專責小組、大型私人住宅項目「專責審批組」、放寬強拍專責辦事處、「文化委員會」制訂文創發展藍圖、「基層醫療健康管理局」、「醫療設施規劃和發展督導委員會」、「策略採購統籌處」負責基層醫療、「牙科護理服務發展工作小組」、「中醫藥發展專員」、「促進大灣區與香港司法協助的專責小組」、「法治教育督導委員會」、「憲法和基本法推廣督導委員會」、「碳中和及可持續發展委員會」等。