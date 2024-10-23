拆局｜6億灣仔建「北都展館」現暗湧 擬降造價、選址「有得傾」
北部都會區是未來發展的新引擎，政府相當重視，更「拋橋」計劃興建展館介紹北都和交椅洲人工島發展，惟出師未捷已備受跨黨派議員質疑。先是綑綁300億元新田科技城撥款惹議，之後轉軚獨立申請撥款；新展館6至7億元造價和選址灣仔北同掀爭議，有議員不滿「黃金地皮」建館，選址應改為北都，加上經濟未明朗，公共財政應量入為出，質疑新展館與中環展城館功能重疊。
爭議未止，據悉展館造價將有下降空間，選址亦「有得傾」。有政府中人強調持開放態度聽意見，澄清展館非北都或人工島專屬，其他基建發展大計都可放入展館，又認為中環展城館地方小，將來希望有互動展品吸引旅客。《香港01》打聽各黨派目前仍對「北都展館」有保留，未表支持，部分議員反建議租商廈代替或組裝合成建臨時展館，取代灣仔建館方案。
斥6億元灣仔海濱建展館介紹北都、人工島
造價約6至7億元的「大型建設計劃展館」，擬於演藝學院對面的分域碼頭街灣仔北海濱用地興建，介紹北部都會區及交椅洲人工島等，初步建議樓高3至4層，總樓面面積8,000至10,000平方米，料2025年動工，最快2027年啟用。發展局說選址獲北部都會區轄下推廣及公眾參與小組委員會支持，讚用地位處市中心，便利海內外訪客。
跨黨派質疑建館必要性 不滿捆綁撥款
不過，6億元灣仔建館消息一出，社會與議會反應有落差。昨日（22日）在立法會發展事務委員會上，有議員質疑是否有必要，又指功能與中環展城館重叠，更與北都相距甚遠。發展局局長甯漢豪解話，稱灣仔北海濱用地建館需要「得體」及與周邊地區達到協同效應。
不只建館必要性，申撥款的手法亦惹議。經民聯盧偉國、香港新方向張欣宇等跨黨派議員，不同意新展館與300億元新田科技城捆綁撥款，形容做法太粗疏，需時討論，最終發展局轉軚分開兩個項目申請撥款。
擬降展館造價 選址「有得傾」
面對爭議不斷，有添馬艦中人強調捆綁撥款非為蒙混過關，相信議員認真審批。對於造價惹議，有政府中人透露展館造價將有下調空間，惟幅度未訂，當局正作最後微調。
除此之外，灣仔北選址亦「有得傾」，有官府中人強調聽到議員的意見，持開放態度非「鐵皮一塊」，又澄清展館非北都或人工島專屬，其他基建發展大計都可放入展館，與時並進，不會長時間同一批展品。據悉，參考外國展館經驗，冀加入3D互動元素，故希望展館要樓底高。
不過，議員展館的功能都有保留，認為與中環展城館重疊。有添馬艦中人說展城館地方小，希望展覽「有收視」，而非單放展板，難達互動效果，更不能吸引旅客。
梁熙：未必需建新展館 反建議租寫字樓
《香港01》打聽各黨派仍對「北都展館」有保留，目前難表支持，並提出其他建議。
其中，在發展事務委員會上質疑灣仔建展館的民建聯立法會議員梁熙表示，局長甯漢豪有約民建聯再「坐底傾」，形容甯漢豪態度亦並非「鐵板一塊」，他預料無論在造價上、面積上都有商量的餘地。不過他認為未必需要興建新展館，反建議考慮先租借寫字樓作展館用途，及後再到北部都會區興建新展館。
洪雯倡組裝合成建臨時展館更靈活
選委界立法會議員洪雯認為，雖然新展館造價未算十分高昂，但選址卻是黃金地段，建議可考慮先用簡約公屋的組裝合成建設方法，在選址先興建臨時展館，合適時間搬遷至北部都會區，再騰出現時選址，相信會更靈活。
盧偉國倡中環展城館與新展館二選一
經民聯工程界立法會議員盧偉國表示，目前仍是初步階段，難討論支持或反對，但表示局方如建設新展館，就應賦予展館更多用途，甚至考慮將中環展城館展品搬遷至新展館，騰空中環展城館地皮作其他用途。
陳紹雄：若堅持建新館 應加入更多內容
選委界立法會議員陳紹雄亦有類似意見，認為政府如堅持興建新場館，可以加入更多內容，例如展示香港未來多年的城市規劃，甚至如何更好融入大灣區等，相信可進一步做到招商引資。