拆局｜6億灣仔建「北都展館」現暗湧　擬降造價、選址「有得傾」

北部都會區是未來發展的新引擎，政府相當重視，更「拋橋」計劃興建展館介紹北都和交椅洲人工島發展，惟出師未捷已備受跨黨派議員質疑。先是綑綁300億元新田科技城撥款惹議，之後轉軚獨立申請撥款；新展館6至7億元造價和選址灣仔北同掀爭議，有議員不滿「黃金地皮」建館，選址應改為北都，加上經濟未明朗，公共財政應量入為出，質疑新展館與中環展城館功能重疊。



爭議未止，據悉展館造價將有下降空間，選址亦「有得傾」。有政府中人強調持開放態度聽意見，澄清展館非北都或人工島專屬，其他基建發展大計都可放入展館，又認為中環展城館地方小，將來希望有互動展品吸引旅客。《香港01》打聽各黨派目前仍對「北都展館」有保留，未表支持，部分議員反建議租商廈代替或組裝合成建臨時展館，取代灣仔建館方案。



「大型建設計劃展館」擬建在灣仔海濱，總樓面面積8,000至10,000平方米，料2025年動工，最快2027年啟用。。（發展局文件）

斥6億元灣仔海濱建展館介紹北都、人工島

造價約6至7億元的「大型建設計劃展館」，擬於演藝學院對面的分域碼頭街灣仔北海濱用地興建，介紹北部都會區及交椅洲人工島等，初步建議樓高3至4層，總樓面面積8,000至10,000平方米，料2025年動工，最快2027年啟用。發展局說選址獲北部都會區轄下推廣及公眾參與小組委員會支持，讚用地位處市中心，便利海內外訪客。

跨黨派質疑建館必要性 不滿捆綁撥款

不過，6億元灣仔建館消息一出，社會與議會反應有落差。昨日（22日）在立法會發展事務委員會上，有議員質疑是否有必要，又指功能與中環展城館重叠，更與北都相距甚遠。發展局局長甯漢豪解話，稱灣仔北海濱用地建館需要「得體」及與周邊地區達到協同效應。

圖為中環展城館，展出北部都會區與交椅洲人工島，供市民打卡。（發展局圖片）

不只建館必要性，申撥款的手法亦惹議。經民聯盧偉國、香港新方向張欣宇等跨黨派議員，不同意新展館與300億元新田科技城捆綁撥款，形容做法太粗疏，需時討論，最終發展局轉軚分開兩個項目申請撥款。

有官府中人強調聽到議員對展館的意見，持開放態度非「鐵皮一塊」，又澄清展館非北都或人工島專屬，其他基建發展大計都可放入展館。（資料圖片）

擬降展館造價 選址「有得傾」

面對爭議不斷，有添馬艦中人強調捆綁撥款非為蒙混過關，相信議員認真審批。對於造價惹議，有政府中人透露展館造價將有下調空間，惟幅度未訂，當局正作最後微調。

除此之外，灣仔北選址亦「有得傾」，有官府中人強調聽到議員的意見，持開放態度非「鐵皮一塊」，又澄清展館非北都或人工島專屬，其他基建發展大計都可放入展館，與時並進，不會長時間同一批展品。據悉，參考外國展館經驗，冀加入3D互動元素，故希望展館要樓底高。

圖為中環展城館，展出北部都會區與交椅洲人工島，供市民打卡。（發展局圖片）

不過，議員展館的功能都有保留，認為與中環展城館重疊。有添馬艦中人說展城館地方小，希望展覽「有收視」，而非單放展板，難達互動效果，更不能吸引旅客。

民建聯立法會議員梁熙表示，發展局局長甯漢豪有約民建聯再「坐底傾」建館一事，形容甯漢豪態度亦並非「鐵板一塊」。（黃浩謙攝）

梁熙：未必需建新展館 反建議租寫字樓

《香港01》打聽各黨派仍對「北都展館」有保留，目前難表支持，並提出其他建議。

其中，在發展事務委員會上質疑灣仔建展館的民建聯立法會議員梁熙表示，局長甯漢豪有約民建聯再「坐底傾」，形容甯漢豪態度亦並非「鐵板一塊」，他預料無論在造價上、面積上都有商量的餘地。不過他認為未必需要興建新展館，反建議考慮先租借寫字樓作展館用途，及後再到北部都會區興建新展館。

選委界立法會議員洪雯認為可考慮先用簡約公屋的組裝合成建設方法，在選址先興建臨時展館，合適時間搬遷至北部都會區。（資料圖片）

洪雯倡組裝合成建臨時展館更靈活

選委界立法會議員洪雯認為，雖然新展館造價未算十分高昂，但選址卻是黃金地段，建議可考慮先用簡約公屋的組裝合成建設方法，在選址先興建臨時展館，合適時間搬遷至北部都會區，再騰出現時選址，相信會更靈活。

盧偉國說考慮將中環展城館展品搬遷至新展館，騰空中環展城館地皮作其他用途。（廖雁雄攝）

盧偉國倡中環展城館與新展館二選一

經民聯工程界立法會議員盧偉國表示，目前仍是初步階段，難討論支持或反對，但表示局方如建設新展館，就應賦予展館更多用途，甚至考慮將中環展城館展品搬遷至新展館，騰空中環展城館地皮作其他用途。

陳紹雄認為政府如堅持興建新場館，可以加入更多內容。（資料圖片）

陳紹雄：若堅持建新館 應加入更多內容

選委界立法會議員陳紹雄亦有類似意見，認為政府如堅持興建新場館，可以加入更多內容，例如展示香港未來多年的城市規劃，甚至如何更好融入大灣區等，相信可進一步做到招商引資。