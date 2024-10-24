匡智會性侵案｜林素蔚促檢視院舍監管機制　調查匡智會有否漏報

撰文：何夏怡
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匡智會大埔院舍性侵案，據悉一名宿舍助理男舍監，被控猥褻侵犯精神上無行為能力的男性及強姦罪。立法會支援殘疾人士事宜小組委員會主席、A4聯盟議員林素蔚今日（24日）對事件非常痛心，智障人士雖然在精神上無能力，但有感情、有感覺，事件會令他們終身留下陰影，恐令精神問題更嚴重，甚至自殘。她促請政府檢視殘疾人士院舍監管機制，社署及機構亦要調查並及時公佈結果。

林素蔚憂慮匡智會學員被性侵事件是「冰山一角」。（何夏怡攝）

促檢視殘疾人士院舍監管機制

林素蔚期望政府盡快交代院舍支援受害人心理健康的方案，而受害者、目睹事件的院友都需要心理協助。她提到10年前「康橋之家」性侵案全城義憤，如今性侵事件更發生在社署資助的院舍下，對弱勢群體伸出「魔爪」的行為令人髮指、無法接受。林又憂慮，事件是「冰山一角」，指社署資助下的院舍不時發生嚴重事件，促請政府全面檢視現行殘疾人士院舍監管機制。

匡智會發出聲明，交代一宗涉嫌侵犯院友事件。（匡智會網頁）

籲社署調查是否涉漏報及疏忽

據報，社署8月已就事件發出警告信，惟本月在受害院友家長舉報後才公告。林素蔚質疑會否有漏報及疏忽，指社署有責任調查。「院舍為中度及嚴重智障人士提供服務，平均輪候時間長達10年，發生咁嘅事件，讓照顧者如何信任？」她呼籲機構盡快交代，公開調查報告。

林素蔚表示會持續關注事件，並在立法會福利事務委員會，以及支援殘疾人士事宜小組委員會要求進一步跟進討論，防止同類型事件發生。

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