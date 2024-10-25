「1+」審批將擴至所有新藥　林順潮料申請大增　病人會有更多選擇

《施政報告》提及今年內將擴展「1+」審批機制至所有新藥。衞生署今日（25日）公布，11月1日起會擴展機制至所有新藥，包括疫苗及先進療法製品。本身是眼科醫生的港區全國人大代表、立法會議員林順潮認為，新措施讓病人有更多選擇，亦有助強化本地的藥物審核能力。



林順潮認為，新的「1+」審批機制將會吸引大批新藥申請，讓病人有更多選擇。（資料圖片）

降血壓藥、疫苗等均可以申請

現時實行的舊「1+」審批機制，只適用於治療嚴重和罕見疾病的藥物。而在11月1日起實行的新機制擴展至所有新藥，林順潮舉例指，降高血壓藥及疫苗等原本不能申請的藥物，將來都能夠申請，讓病人有更多選擇。

自「1+」機制生效以來，衞生署已收到80多間藥廠超過260個查詢，當中包括海外及內地藥廠，暫有5款新藥獲批准註冊。林順潮預期，新機制可吸引更多來自世界各地的新藥來港申請註冊，預料申請數量大幅增加，有助強化本地的藥物審核能力和促進相關軟硬件和人才發展。

在新的「1+」審批機制下，疫苗亦可以申請。（資料圖片/張浩維攝）

長遠推動香港成為國際醫療創新樞紐

至於未來發展，林順潮形容「1+」是一個過渡期，並將會邁向「第一層審批」。他表示，未來在「第一層審批」下，國際藥械在經香港審查後，有機會經藥械通的機制進入龐大的大灣區及內地市場，吸引國際藥企到香港或共同投資研發並生產創新藥物，內地藥企亦能透過香港打入國際市場，推動香港成為國際醫療創新樞紐。

