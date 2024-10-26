學者宋立功病逝　過去活躍評論時政為人熟悉

《香港01》獲悉，香港邁臻研究所總監、學者宋立功周四（24日）晚上病逝。宋立功本身亦是民協會務顧問，民協主席廖成利向《香港01》表示，對宋離世感到好痛惜，「佢畀好多中肯意見我哋，係香港嘅損失」。宋立功過去活躍評論時政，在香港城市大學專業進修學院，開辦公共行政及管理榮譽學士課程，擔任課程統籌及首席講師達27年。



學者宋立功周四（24日）晚上病逝。宋立功本身亦是民協會務顧問，民協主席廖成利向《香港01》表示，對宋離世感到好痛惜。（民協）

學者宋立功病逝 民協深感悲痛

熟悉宋立功的人士透露，宋早前發現患血癌，過去半年都不時在醫院接受治療，仍不忘做研究。

民協對宋立功離世感到無比沉重，廖成利表示宋立功作為民協的顧問，在民主與民生政策的推動上，提供許多寶貴的見解和建議，幫助民協更好地理解和應對當前的社會挑戰。民協對宋立功的離世深感悲痛，並向他的家人和朋友表達最深切的慰問。

宋立功過去不時分析香港政治。(網上圖片)

馮檢基：宋立功「睇嘢唔會偏埋一邊，唔怕攻擊」

與宋立功相識26年的立法會前議員馮檢基向《香港01》表示，當年獲宋立功聘請為城大講師，形容選舉輸掉失意時獲宋伸出援手，兩人合作多年，宋雖然是上司，「但唔係老細俾指示下屬你要做咩做咩」，而是像朋友聊天般給意見，例如如何改善教學質素。馮檢基形容宋立功的時事評論「好一致，睇嘢唔會偏埋一邊，好欣賞佢擺事實講道理，唔怕攻擊，佢係跳出象牙塔同社會建立關係」，形容宋立功離逝有如「損失一個老友記」。

學者宋立功（右二）周四（24日）晚上病逝，他本身亦是民協會務顧問。（民協）

活躍評論時政為人熟悉

宋立功過去不時分析香港政治、評論政府政策，早年在紐約哥倫比亞大學深造，專門研究香港與中國的社會、政治、政策。回港後，在香港城市大學專業進修學院，開辦公共行政及管理榮譽學士課程，擔任課程統籌及首席講師達27年。期間更擔任城大EMBA課程講師，以及為政府部門及社會各類型機構擔任顧問。