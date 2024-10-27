部分駐港領事拒考察山東　崔建春：你不了解內地，難做好在港工作

外交部駐港公署率領外國駐港領事及商界到訪山東，行程今天（27日）結束，特派員崔建春總結行程時被問到部分批評港區國安法的國家，未有派駐港領事出席，他表示「你不了解內地，你很難做好在香港的工作」，面帶微笑地說明年相信會有更多總領事參與考察團，包括歐洲國家。



崔建春說部分國家未有派出駐港領事隨團，可能因為有其他行程或有自己考慮。（資料圖片/梁鵬威攝）

訪問團連續七日探訪當地不同企業和產業區，崔建春說部分國家未有派出駐港領事隨團，可能因為有其他行程或有自己考慮。他認為在香港做總領事，不了解內地的話，很難做好在香港的工作。

如果是在香港做總領事，你不了解內地的不管是政治、經濟、文化也好，你很難做好在香港的工作，這也是今天為止現在慢慢做。 外交部駐港特派員崔建春

他微笑地大談明年相信會有更多總領事參與考察團，又認為參加與否也不完全代表領事對一國兩制有甚麼看法，公署會做好工作。

這也是今天為止我們慢慢做的，我也相信……我會告訴你明年有很多總領事會加入我們，包括一些發達國家，甚至歐洲國家也好，他會加入我們陣線。 外交部駐港特派員崔建春

崔建春指，香港一直是山東最大的外資來源地。（資料圖片/梁鵬威攝）

崔建春又指，香港一直是山東最大的外資來源地，6,400間港資企業在山東發展，累積透露香港投資超過1,000億美元，佔山東外部投資65%以上；未來山東作為中華文明發源地、孔孟之鄉，可以邀請更多香港青少年訪問交流，提升國家認同及民族自豪感，山東也可為香港舉辦更多文物文化展覽，擴大中華優秀傳統文化對外傳播。

外交部駐港特派員公署今年至今舉辦兩次訪問團。（資料圖片）

外交部駐港特派員公署今年至今舉辦兩次訪問團，邀請外國駐港領事館代表和外國商會考察內地城市，上一次是七月，考察海南省五日。