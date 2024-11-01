醫療事故｜屯門醫院病人被注射10倍鎮靜劑　林素蔚：情況相當可怕

屯門醫院發生醫療事故。消息指，一名病人今年10月在急症室接受治療期間，懷疑被注射過量鎮靜劑。屯門醫院回覆查詢時證實，被輸注的劑量是處方劑量的10倍，病人目前情況穩定。



立法會議員林素蔚直言對事件表示震驚，認為涉事病人現時情況穩定是「不幸中的萬幸」，出現10倍劑量的失誤情況相當可怕，指事件一定程度打擊市民信心。她促請醫管局盡快向公眾交代事件成因，並提出具體改善方案，確保同類事件不再發生。



林素蔚。（林素蔚提供）

林素蔚表示，事件涉及危險管制藥物氯胺酮，過量使用可引致病人呼吸困難，甚至危及生命。她續稱，管制藥物理應由兩位醫護人員相互核對才能使用，是次竟然出現10倍劑量的失誤，情況相當可怕。她認為，醫管局應立即檢視前線醫護人員培訓及指引是否足夠，同時加強危險藥物的存放管理及覆核程序。

屯門醫院。

林素蔚：醫療事故頻生 多由人手不足問題引致

此外，林素蔚指，近年公立醫院醫療事故頻生，多由人手不足問題引致。若本次事件不牽涉其他人為因素，或反映醫院存在嚴重人手不足問題。她認為近年公立醫院醫護人員持續流失，令前線工作壓力百上加斤。她又稱當每位醫護需同時處理大量病人，即使有既定指引，在繁忙及疲累的情況下也容易出現失誤。她促請政府正視醫護人手短缺問題，同時研究改善前線醫護人員招聘力及培訓。