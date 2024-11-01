印尼駐華大使訪港：創有利環境吸港人投資　李家超冀加強兩地關係

印尼駐港總領事館今日（1日）起一連三日舉辦「印尼週2024 」，行政長官李家超出席「印尼經貿、旅遊、投資論壇暨研討會」時說特區政府的首要任務，進一步擴大與印尼以及東南亞各國的關係。訪港的印尼駐華大使周浩黎表明，印尼政府有決心創造有利環境，吸引香港和內地的投資者赴印尼。



11月1日至3日印尼駐港總領事館舉辦「印尼週2024 」，出席的包括行政長官李家超、印尼駐華大使周浩黎、印尼駐香港總領事Yul Edison、印尼中央銀行行長特別顧問Juli B. Winantya等。（印尼駐港總領事館）

11月1日至3日印尼駐港總領事館舉辦「印尼週2024 」，出席的包括行政長官李家超、印尼駐華大使周浩黎、印尼駐香港總領事Yul Edison、印尼中央銀行行長特別顧問Juli B. Winantya等。（印尼駐港總領事館）

研討會主題是「引領東南亞最大經濟新格 局與未來機遇」，李家超致辭時重提兩星期前發表任內第三份《施政報告》，當中公布一系列改革措施，促進經濟發展，為香港創造更美好未來。他強調進一步擴大與印尼以及東南亞各國的關係，是特區政府的首要任務。《施政報告》亦明確指出惠及印尼及東盟其他9個國家的措施，將會是重點工作。

11月1日至3日印尼駐港總領事館舉辦「印尼週2024 」，出席的包括印尼駐華大使周浩黎。（印尼駐港總領事館）

同場的周浩黎表示，自2013年中印兩國已成為全面戰略性夥伴，兩國取得巨大成功，至今印尼成為東盟最大的經濟體。他表明印尼政府有決心為有意去印尼投資的人，創造有利的環境，特別是來自香港和中國的投資者。

11月1日至3日印尼駐港總領事館舉辦「印尼週2024 」，出席的包括印尼駐香港總領事Yul Edison。（印尼駐港總領事館）

印尼駐香港總領事Yul Edison提到，現在是引領印尼展開新篇章、把握國家機遇的最佳時機。他深信印尼對國內和國際企業而言機遇無限，並會繼續向前邁進。出席的亦包括印尼中央銀行行長特別顧問Juli B. Winantya。

論壇暨研討會邀請15位業界翹楚出任嘉賓講者及主持，分別來自港府投資推廣署、印尼投資協調委員會(BKPM)、香港印度尼西亞商會、印尼中央銀行、滙豐銀行、香港旅遊業議會、香港數碼港、InCorp Global、本港大學教授等。（印尼駐港總領事館）

今次論壇暨研討會邀請15位業界翹楚出任嘉賓講者及主持，分別來自港府投資推廣署、印尼投資協調委員會(BKPM)、香港印度尼西亞商會、印尼中央銀行、滙豐銀行、香港旅遊業議會、香港數碼港、InCorp Global、本港大學教授，以及香港著名印尼食品代理營多Indomarket負責人等。研討會分為兩個環節，嘉賓講者圍繞討論東南亞的經濟展望、印尼的商業、旅遊形勢、挑戰，以及印尼和香港的營商合作與機遇等。

「印尼週2024」將會於本周六、日在灣仔海濱舉辦嘉年華，設置特色美食攤位、文化工作坊、民族服時裝表演、流行音樂及印尼噹嘟樂(Dangdut)表演，市民可免費品嚐印尼美食，如特色榚點、甜品、小食、各款營多撈麵等。