美國大選｜學者：如特朗普勝選對港政策或有轉機　賀錦麗難有突破

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】美國大選投票結束，點票工作仍在進行中，最終誰主白宮仍待分曉。近年中美關係緊張，香港也成為中美之間的角力場，隨著白宮將換上新主人，對華對港政策會否帶來影響？《香港01》訪問智庫Pagoda經濟研究總監徐家健和戰略研究學者袁彌昌分析。



綜合而言，他們認為若由共和黨特朗普（Donald Trump，又譯川普）勝選，無論對華、對港的不確定因素雖然較多，但作為企業家的特朗普，始終會就對華政策討價還價，可能令中美關係及對港態度出現轉機。若由民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）成功奪得總統寶座，料曾任現總統拜登副手的賀錦麗，政策始終離不開現體系，對華政策難有新突破。



美國大選2024各州投票情況（路透社）

如特朗普當選

11月2日，美國北卡羅來納州格林斯伯勒（Greensboro），共和黨候選人特朗普舉行競選活動，在台上擺出手勢。（Sam Wolfe／路透社）

徐家健：有危亦有機 台海局勢可能緩和

智庫Pagoda經濟研究總監徐家健分析指，特朗普對華政策不確定因素較多，但有危亦有機。他指出，特朗普首次當選後推出的措施部分令中國措手不及，皆因發言令人難分真與假，但如今中國過去已經見識過，料之後無論關稅、外交等舉措，都不會令中國感到特別意外。

台海局勢方面，徐家健認為有機會緩和，認為特朗普並不喜歡長期發生衝突，皆因浪費金錢，傾向「有仗都快啲打完」。

徐家健分析指特朗普對華政策不確定因素較多，但有危亦有機（黃寶瑩攝）

視乎與中國談判結果 或改變美國對港態度

至於對香港影響，徐家健料起初一定沒有好轉，皆因關稅一直是特朗普高姿態炒作的議題，但特朗普始終是願意談判的人，一段時間後要視乎與中國的談判結果，才知道對港態度會否有所轉變。此外，徐認為特朗普經常指出美國優先，故戰略性產業的關稅仍會持續，但其他商品增加關稅可能會引致通脹，對於剛宣佈減息的美國並不是好消息，故認為有下調空間。對於美國曾制裁部分香港官員，徐認為制裁不會突然撤銷，亦要看中國是否願意就此作為條件與美國談判。

袁彌昌指，特朗普政策欠缺章法，對華對港的措施都會討價還價。（資料圖片）

袁彌昌：特朗普欠缺章法及全盤計劃

戰略研究學者袁彌昌則認為，特朗普政策欠缺章法，對華對港的措施都會討價還價。他舉例指，基於關係緊張，美國對中國貨品加徵關稅還算正常，但特朗普曾揚言要加徵墨西哥關稅，可見特朗普對推出各項措施沒有章法或沒有全盤計劃。

他認為，特朗普很多時是「雷聲大、雨點小」，措施推出前未考慮清楚，與中國的談判甚至主導權在哪裡都未清楚。袁彌昌認為，特朗普就算當選都因為年紀問題難以連任，就任一屆就算有過多的野心，亦難以真實以「連環拳」壓制中國，反而中美博弈期間，美國犯錯就會令中國得益。

白宮將有新主人，中美關係走向受關注。（Reuters）

對港態度一直轉變 視乎中美談判結果

至於對港態度，袁彌昌認為特朗普之前對港舉棋不定，對港態度一直有轉變，不過他認為剛上任後都不能對香港太軟，但日後可以有交易性的對待。袁彌昌指，早前亦有風聲表示美國要關閉香港在美國的經貿辦，但之後亦不了了之，認為美國對港態度就算表面強硬但實際上亦總有其他辦法處理。對於特朗普的討價還價，袁彌昌認為要視乎香港、甚至北京接受談判條件的程度有多少。

台海問題上，袁彌昌則預料可能會更不穩定。不過，他指出，特朗普經常喜歡「打嘴炮」、「開口頭支票」，黨內亦會有意見，所以實際上特朗普並無很大自由度，而中國都會有自己的考慮，總體結果都不會很差。

如賀錦麗當選

2024年11月5日，美國總統大選日，現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）突然現身民主黨全國委員會 (DNC) 總部，致電選民感謝他們投票。（Reuters）

意識形態上難對華友好 料對華政策方針變動不大

智庫Pagoda經濟研究總監徐家健認為，美國總體對華、對港策略不會有很大變動。他表示，關稅始終不是賀錦麗的高姿態議題，拜登政府對特朗普推出的加徵關稅並無大幅度更改。不過，民主黨向來在意識形態上對華都不會友好，料延續拜登政府的政策亦不會有很多嶄新政策出現。而民主黨亦要設法振興經濟，或許會考慮增加徵收公司稅。

對港方面，徐家健認為影響亦不會特別大。他指，回望過去4年其實都沒有特別多對華、對港政策，甚至涉及台海的政策，他認為基本上都會維持不變。

若賀錦麗勝選，本地學者料對華政策難有突破（Reuters）

對華政策有系統性 賀錦麗缺乏外交經驗難有突破

戰略研究學者袁彌昌則表示，民主黨對華政策有系統性，傾向與中國競爭，或會考慮全方位系統性壓制中國，但如要陷入戰爭就會主動談判。對於賀錦麗當選，他同樣認為會維持現有體系，離不遠拜登體系，又指賀錦麗較為缺乏外交經驗，故難有很大突破。

至於賀錦麗對港態度，袁彌昌指拜登政府後期都有給予香港「喘息空間」，多少在經濟上承認「一國兩制」，大體上與香港保持關係，認為本身都「鬆手」，亦屬於對華政策的系統性部署，亦認為賀錦麗當選對香港會保持觀望態度。

台海局勢方面，袁彌昌同樣指出民主黨對華有系統性政策，加上中國力量穩定，亦表現克制，料局勢都不會變差。