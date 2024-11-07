研推促銷折扣活動吸長者消費　銀髮經濟工作組明年中前拍板

施政報告提出成立的「促進銀髮經濟工作組」，今天（7日）舉行首次會議，身兼組長的政務司副司長卓永興預告未來半年會落實工作計劃細節，目標明年上半年內制定項目和措施。



當局早前透露會與商界研究，每月推出長者促銷及折扣活動，鼓勵長者留港消費，並會透過會議展覽及電商平台，協助香港樂齡科技產品，打入內地及其他市場。



11月7日，「促進銀髮經濟工作組」首次會議，出席的包括政務司副司長卓永興、商務及經濟發展局局長丘應樺、勞工及福利局局長孫玉菡、創新科技及工業局局長孫東、財經事務及庫務局局長許正宇，以及醫務衞生局局長盧寵茂。（政府新聞處）

「促進銀髮經濟工作組」在首次會議上，檢視「銀色消費」、「銀色產業」、「銀色品質保證」、「銀色財務及保障安排」和「銀色生產動力」五個範疇的初步工作方向，討論如何加強部門協作，並要求各部門在其工作範疇加入支持銀髮經濟的元素，共建銀髮友善社會，加速推動發展銀髮經濟。

李家超在長者指導下學習製作月餅（直播截圖）

卓永興表示銀髮經濟覆蓋面廣、產業鏈長、市場增長迅速，加速發展銀髮產業涉及眾多政策的配合。工作組將統籌相關政策局，推動各項措施提升銀髮經濟整體規模，一方面為本港經濟注入活力並帶動整體經濟發展，另一方面促進培育優質銀色產品及服務模式，讓長者共享發展成果。

他預告各政策局未來半年將落實工作計劃的細節安排，目標明年上半年內制定推進的項目和措施。工作組會檢視各政策局的工作進度，令相關項目及措施能盡快落實。如有需要，工作組亦會邀請其他政策局、部門或相關機構商討有關工作。