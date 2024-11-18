改革大辯論｜靖海侯：大膽舉措打造「全新香港」　可與SpaceX合作

內地知名博客、資深媒體人靖海侯撰文指，要驅除香港社會迷思、悲觀、焦慮的根本之道，還是要讓市民看到前進的真實情景、改革的清晰全景，以關係香港整體未來的標誌性改革創新動作為社會澆灌動能。他認為，香港可以更大膽些，用幾項引發各方矚目的舉措展現打造「全新香港」的氣勢，建議可整合升級已有的各行各業發展藍圖，制定形成著眼2​​047年的改革發展規劃、或爭取國家支持申辦2026年APEC會議主辦地、或與SpaceX合作，在香港建設其第二研發或發射基地。



靖海侯在題為《香港發展，何以清朗？》指，雖然國際社會對香港發展成就及前進態勢普遍認可，但在不少排名中質疑香港民主法治狀況；美西政客頻繁利用黎智英案及香港國安法打壓香港國際聲譽和世界聯通。轉型發展下的內部陣痛問題交織世界變局下的地緣政治問題，香港經濟發展壓力大、挑戰多，正處爬坡過坎階段。

他認為，驅除香港社會迷思、悲觀、焦慮的根本之道，還是要讓市民看到前進的真實情景、改革的清晰全景、迭代的可信前景，還是要解決信心問題、路徑問題、方向問題，還是需要強刺激、大手筆、新創造，以關係香港整體未來的標誌性改革創新動作為社會澆灌動能。

提多項建議打造「全新香港」

他建議，香港可以更大膽些，勇敢吼出一嗓子，用幾項引發各方矚目的舉措展現打造「全新香港」的氣勢，例如整合升級已有的各行各業發展藍圖，制定形成著眼2​​047年的改革發展規劃，基於三中全會決定有關香港論述和民族復興大局，推出一份全新的改革發展文件；可能針對長期不能突破發展瓶頸的境況，設計形成一套全新的產業政策，帶動傳統優勢產業改造升級，用「新產業政策」引導社會資源再分配，為打破利益固化藩籬建構有力抓手；或可能創造未來產業業態研究孵化基地，勇敢進軍世界卡脖子創科領域，利用北部都會區或大嶼山填海造地打造未來產業城；或可能爭取國家支持，申辦2026年APEC會議主辦地，及有沒有可能與SpaceX合作，在香港建設其第二研發或發射基地，等等。

靖海侯建議香港可向國家爭取支持，申辦2026年APEC（Reuters）

他指，看得清才願意相信，看得見才願意奔赴，香港應該拿出更整體性的改革措施、更有系統性的改革安排、更具氣魄性的改革藍圖，堅定社會的認知，堅實社會的步伐，堅固社會的合力。