47人案判刑｜李家超：判刑顯示法庭確定罪行非常嚴重　必須嚴懲

47人案，45人顛覆國家政權罪成，今日（19日）被判囚4年2月至10年。特首李家超表示，判刑顯示法庭確定被告所犯的罪行非常嚴重，必須嚴懲。



47人案，45人串謀顛覆國家政權罪成，刑期一覽。（香港01製圖）

李家超表示，法庭早前頒布的裁決理由指出，「35+」計劃的終極目的和用意，是破壞、摧毀或推翻《基本法》和「一國兩制」方針確立的現行香港特區政治制度和架構。案件性質嚴重，且涉案被告眾多，涉案人士假借民主、自由，事實上企圖顛覆特區政治體制，目的是要癱瘓政府，使社會、經濟、民生受嚴重衝擊，造成政局不穩，導致特區出現憲制危機，政府停擺。

李家超說，案件說明任何人顛覆國家政權、危害國家安全，最終都會被依法懲治，絕不姑息。他又指，沒有任何人可凌駕於法律之上，反中亂港勢力假借所謂民主、自由、人權藉口，禍港亂港、顛覆國家政權，特區政府必依法追究法律責任，嚴懲不貸。

律政司研究判刑理由 考慮覆核刑期

特區政府發言人表示，律政司會研究法庭判刑理由，再考慮是否向上訴庭申請覆核個別被告的刑期。

發言人又指，近日美西方國家、反華組織、反華政客、外國媒體等就包括47人案的多宗案件，惡意攻擊和抹黑。特區政府已多次重申，47人案與所有案件一樣，均嚴格根據證據和依照法律處理，所有被告均嚴格按照香港適用法律，並在《基本法》及《香港人權法案》的保障下接受公平審訊不受任何干涉。