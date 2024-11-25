致命工業意外頻生　黎棟國籲增加違《安全守則》罰則提高阻嚇力

本港今年首9個月發生11宗致命工業意外，較去年同期增加2宗。土瓜灣、何文田等先後發生工人拆卸棚架墮斃事件，當局早前修訂《竹棚架工作安全守則》。立法會人力事務委員會今日（25日）討論職業安全，有議員批評違反《工作安全守則》的阻嚇力不足，促請勞工處加大懲罰。



新民黨選委界立法會議員黎棟國在會議上關注，若不遵從勞工處的《工作安全守則》會否違法。（資料圖片/歐嘉樂攝）

黎棟國籲增違《安全守則》罰則 提高阻嚇力

致命工業意外頻生，新民黨選委界立法會議員黎棟國在會議上關注，若不遵從勞工處的《工作安全守則》會否違法，處方回應稱會考慮事主有無採取《守則》所指的安全措施，或者同等水平措施，若兩者皆無才提出檢控。

黎棟國直言現時《工作安全守則》對違規工友及承建商的阻嚇力不夠。

黎棟國直言現時《工作安全守則》對違規工友及承建商的阻嚇力不夠，建議加大力度，當工人或承建商不遵守《守則》即屬違法，大機會遭檢控。

他續指以拆除分體式冷氣機時搭棚架為例，建議要求工友在開工前明文記錄所作的安全措施。勞工處副處長馮浩賢表示接受意見，並說現時《竹棚架工作安全守則》的修訂方向之中，小型工程是重點之一。

江玉歡則將香港建造棚架課程與海外課程作比較。（資料圖片/歐嘉樂攝）

江玉歡倡加強搭棚安全課程

另一名選委界議員江玉歡則將香港建造棚架課程與海外課程作比較，發現兩者時數足夠、基礎內容豐富，惟監督和涉及搭棚安全的內容不多，海外的督導課程課時更長，「香港嘅搭棚Superivision課，即督導係得三日，新加坡有幾十個鐘的課時」，希望處方加強。

江玉歡希望處方加強搭棚安全課程。

不過，處方未有正面回應課程問題。勞工處助理處長溫治平僅介紹搭棚監察工作的流程。他指，根據規定搭建或拆除棚架，都需安排合資格人士現場監督，相關人士要有搭棚大工註冊身份及十年工作經驗，過程中只能監察，不可插手，確保工作安全。