特首率團訪大灣區　陳國基：香港續當雙向平台、推動企業走向世界

行政長官子李家超率領的特區政府和工商界代表團今日（25日）下午抵達廣州，展開三天大灣區訪問行程。隨團的政務司司長陳國基出席由廣東省政府和特區政府共同主辦的「粵港深化經貿投資合作交流會」，在粵港兩地政府推介環節發言時指香港將繼續擔當「高質量引進來、高水平走出去」的雙向平台角色，除積極支持香港企業和人才擁抱大灣區的無限商機外，亦鼓勵灣區企業善用香港的獨特優勢，積極來港尋找和發展商機，推動企業走向世界。



陳國基出席「粵港深化經貿投資合作交流會」（陳國基FB）

陳國基指香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，除了是外資企業走進內地市場的橋樑，也是內地企業進行融資和拓展海外市場的首選平台。內地目前駐港企業數目已經超過2,100家，而在香港上市的內地企業亦超過1,400家，佔本港上市企業總數超過一半。

他續指，近來不同國際機構發表的報告，都對香港的實力和國際競爭力表示充分肯定。例如在最新的《全球金融中心指數》報告中，香港的排名上升至全球第三名，在亞大區排首位。香港自由市場的優勢和優越的營商環境，絕對能夠助力海內外企業抓緊大灣區，以致內地市場的無限機遇。

陳國基出席「粵港深化經貿投資合作交流會」（陳國基FB）

李家超率領政府和工商界訪問大灣區（陳國基Fb圖片）

他稱，交流會匯聚粵港兩地的政府官員和商界人士，眾人就如何加強兩地經貿投資合作，以及推動大灣區高質量發展進行深入交流。