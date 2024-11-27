舊區「樓換樓」納入居屋？　甯漢豪即「落閘」：補貼始終會高咗

立法會今日（27日）討論市區重建，選委界立法會議員洪雯、陳凱欣關注市建局的「樓換樓」計劃，指有業主獲得的賠償不足以購買新單位，詢問會否改良計劃讓業主選購居屋單位。發展局局長甯漢豪表明此建議不適宜，解釋公營房屋資源應善用，若允許私樓業主接受資助，反而影響真正有需要人士的權益。



11月27日，選委界立法會議員洪雯出席立法會會議，就市區重建提出質詢。（盧翊銘攝）

「樓換樓」計劃納居屋？ 甯漢豪：不適宜

市建局重建項目除提供現金賠償，受影響業主亦可選「樓換樓」計劃。根據計劃，業主須先接受按「七年樓齡」呎價計算的現金補償金額，然後選擇購買在原址重建的單位中最低數個樓層，或市建局在同區項目，或啟德發展區內預留的樓換樓單位。

洪雯提出質詢，指有業主所獲補償金額不足以購買上述單位，被迫「轉買為租」，詢問政府若未來居屋供應量增加，會否將居屋單位納入受影響業主可選擇單位。

陳凱欣亦曾接獲受影響業主投訴，稱不滿市建局的收購價，詢問當局會否增加大型重建項目對受影響業主的補償，如為他們興建特定資助出售房屋。

11月27日，發展局局長甯漢豪出席立法會會議。（盧翊銘攝）

甯漢豪直言議員的建議並不適宜。

為私人業主重建，換畀你嘅係資助出售房屋，補貼成分始終都係高咗。 發展局局長甯漢豪

甯漢豪：補償合理 逾八成業主已購新單位

甯漢豪解釋，房委會推售資助出售單位，是為協助未能負擔私樓的中低收入申請家庭，應「善用公營房屋資源，照顧最有需要家庭」。甯漢豪續引用市建局調查結果，指補償合理，超過八成自住業主在接受補償後，已購買合適的新單位、有逾50戶業主參與「樓換樓計劃」。

洪雯說，有業主為爭取及早重建，願意接受以超過7年樓齡計算的補償，惟現時並無處理該訴求的機制，詢問政府會否檢討。（資料圖片/歐嘉樂攝）

市建局收購舊區自住物業時，以同區7年樓齡的樓宇價格，作為計算補償的基準。洪雯說，有業主為爭取及早重建，願意接受以超過7年樓齡計算的補償，惟現時並無處理該訴求的機制，詢問政府會否檢討。

甯漢豪指，市區重建項目的推進上，除了財務可能性外，市建局還要考慮樓宇狀況、技術評估、社區裨益等因素，不會因為單一因素提早重建。