一議員被騙徒用AI扮聲借錢電騙　工會理事中招失五萬｜政壇諸事町

議員接連成為騙徒的目標，繼日前有議員收到「私家偵探」電郵，附上將議員與裸女床上「合照」的合成圖勒索，最新再有議員遭遇騙案，主角是勞聯立法會議員周小松。他懷疑被騙徒利用AI扮聲致電一名相熟的工會分會理事長，誘騙轉帳，該理事終損失四至五萬元，已報警處理。



最新再有議員遭遇騙案，主角是勞聯立法會議員周小松。他懷疑被利用AI模仿聲音，騙徒致電一名周相熟的一名工會分會理事長，誘騙多次轉帳，該理事終損失四至五萬元，已報警處理。（資料圖片/盧翊銘攝）

周小松被騙徒用AI扮聲借錢電騙

據了解，該名被騙的勞聯分會理事長周二（26日）接到一個自稱是勞聯議員周小松的來電，雖然對方並非以周小松的電話號碼撥出，但疑用AI模仿周小松的聲音，更聲稱「我係周小松」，該理事心想「聽落覺得好似」，於是信以為真。收線後，應要求以另一號碼的Whatsapp聯絡，騙徒假冒周小松指有急事借錢，直言「你聽日十點鐘嚟立法會搵我，我喺天橋等你吖」。

立法會天橋。（資料圖片）

工會分會理事長中招損失五萬

至周三（27日）早上，騙徒問該名勞聯理事「係咪過緊嚟呀，咁OK啦，你過啲錢去我戶口，我宜家急用呀，你過完數後上嚟（辦公室）我畀返現金你」，騙徒最終沒現身，而理事聽從要求，轉帳四至五萬元予騙徒後，驚覺可能受騙，於是致電一向聯絡周小松的電話號碼求證，才知受騙，隨即報警。

周小松接受《香港01》訪問時說，與該名理事很熟稔，想不到都受騙。（資料圖片/黃浩謙攝）

周小松直言事件恐怖：一般人聽到熟悉聲音可能失戒心

周小松接受《香港01》訪問時說，與該名理事很熟稔，想不到都受騙，「可能聽到把聲覺得係，其他嘢無諗」，同時反映騙徒熟悉立法會運作，知道逢周三早上11時舉行大會，「對我身份有所了解，所以約立法會大會前（早上10時）見面。」

他說暫時未有其他成員受騙，已告誡身邊人小心，事後回想都覺得「恐怖」，坦言一般人聽到熟悉聲音都可能失去戒心，再加上相約在普遍議員會約見的地點立法會天橋，可能失去警惕。

周小松提醒市民要小心提防騙徒。（林靄怡攝）

他提醒市民要小心提防騙徒，對陌生電話提高警覺，特別是聽到涉及匯款要求時，必須再三核實清楚對方的身份。