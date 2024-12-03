李家超率官員赴立法會午宴　梁君彥：立法會是改革參與者及推動者

立法會今日（3日）與特首李家超、行會成員及政府官員舉行午宴。立法會主席梁君彥表示，改革只有進行時、沒有完結時；改革是沒有最好、只有更好，立法會不是推動改革的旁觀者、評論員，而是改革參與者、推動者。



他表示，未來會有更多挑戰，但只要守正創新、自強不息，香港定可乘風破浪、再創高峰。



李家超（左）今日率官員到立法會出席午宴（盧翊銘攝）

午宴因夏寶龍到深圳主持座談會而改期

是次午宴原訂於上月8日舉行，及後因港澳辦主任夏寶龍同日在深圳主持召開香港工商界座談會，李家超率領多位官員到深圳出席，午宴則押後至今日舉行。

李家超在梁君彥陪同下步入立法會宴會廳。梁君彥致辭時表示，感謝李家超本身在11月8日赴立法會午宴，但當日有「特別急事」未能出席，但及後再約立法會，可見非常重視行政立法關係。

行政長官李家超率領官員到立法會出席午宴（盧詡銘攝）

李家超出席立法會午宴（盧詡銘攝）

梁君彥：只要有決心 政府工程可提早完工

他表示，李家超曾主持立法會大樓平頂儀式，11月23日舉行搬遷儀式時，切燒豬亦是在11時23分，認為本屆立法會與23特別有緣。梁君彥指立法會大樓擴建是行政立法互動成功例子，顯示大家有決心，政府工程可以提早完成。

放寬立法會大樓出入權限 官員可自由穿梭

此外，梁君彥指出，議員新辦公室環境不錯，議員樓層之間出入權限亦有放寬，官員憑立法會證件可以任意穿梭立法會樓層，可以加強交流之餘，亦體驗立法會大樓「門常開」。

梁君彥又多次宣傳立法會「智識聽」系統，稱現時開會時可以即時轉文字，準確率高達93%，實現提速、提量、提質、提效。他又稱，政府已經告知秘書處，支持撥款「智識聽」以進一步提升功能。