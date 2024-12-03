全球55大學校長探討知識全球化　梁美芬：展示「留學香港」品牌

「大學校長高峰論壇2024」昨日（12月2日）起一連兩日舉行，邀得全球55間大學校長和教育界領袖匯聚香港探討「知識全球化」。主辦論壇的香港對外交流友好協會創會主席梁美芬表示，論壇籌備七個月終於落地，是本年度亞洲最大型世界級教育界會議，所探討的議題亦極具前瞻性和時效性，有助展示「留學香港」品牌，推動香港成為「國際高端人才集聚高地」。行政長官李家超致開幕辭時，鼓勵本港各院校爭取與海內外大學探索更多創新計劃和研究交流合作，並期望一眾海外來賓享受在港時光。



「大學校長高峰論壇 2024」圍繞九個議題，包括人工智能時代背景下的知識全球化、道德倫理、法律、數據科學、生物醫療及綠色經濟，以及人口結構與未來教育變革、大學管理創新及如何在快速變化的世界秩序中為年輕一代創造價值等。全球20多個地區的55間大學校長和教育界領袖獲邀來港參加研討，而香港九間大學校長分別主持一場小組討論。

李家超表示，「一國兩制」之下，香港有五所大學排名世界百強，其中三所更躋身亞洲前十名，「吸引了來自100多個國家的學生，院校也有超過一半的學術人員來自香港境外地區，我們正在這個堅實的基礎上繼續發展。」特區政府就此設立「香港未來人才深造獎學金」，又擴大「一帶一路獎學金」等計劃；另外，「北部都會區」也將預留80公頃土地發展「北都大學教育城」，鼓勵院校與內地及海外知名大學探索更多創新計劃和研究交流合作。目前本港已有四所大學在「粵港澳大灣區」設立校園，李家超樂見這些學府與大灣區內地城市建立多邊、跨領域的夥伴關係，相信有助進一步推動學術研究發展、知識轉移、產業化及商業化，打造粵港澳大灣區成為具有全球影響力的國際科技創新中心。李家超又提到，今年《施政報告》提出積極打造「留學香港」品牌，是次論壇正是一例。

身兼論壇籌委會主席的香港對外交流友好協會創會主席、立法會議員梁美芬，一開場便利用「人工智能」技術以八種語言包括英、美、法、阿拉伯語甚至一些南美語言，向與會者打招呼。她表示，承蒙大學教育資助委員會及香港八間資助大學及一間公立應用科學大學的鼎力支持，籌備大半年的論壇終於落地，希望能為與會者帶來高質量的交流體驗。她又解釋，之所以以「人工智能」作為切入點，正是因為她深深感受到世界政局風雲變幻，國與國之間的人們應該共同應對，因為人工智能世界並不簡單，如果管理不善，人類將會被人工智能取代，下一代也有機會淪為人類的軀殼。梁美芬因而發起《共識約章》，希望世界各大學的領航者攜手共同推進發展人工智能的同時，必須秉持道德和法治精神。她重申，人類文明的底線不能沒有邊際，不能讓人工智能的老師完全取代人類的教學。