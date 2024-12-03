AI換臉｜澳門數議員收勒索片段與裸女同床　保安司長：身體不是你

繼本港有多名立法會議員近日收到與裸女同床的疑AI人工智能換臉片段截圖後，這股AI詐騙勒索電郵也殺入澳門立法會。當地議員梁鴻細今日（3日）在立法會口頭質詢大會上表示，今日多名立法會議員收到這類電郵，不少打開後見到自己的換臉圖片。



保安司司長黃少澤表示，數日前已接到相關個案通知，司警局局長薛仲明已向他報告有多名議員收到相關電郵，「但放心，身體不是你的，當局會全力偵查跟進。」他指換臉視頻新手法，澳門未發生過。



有澳門立法會議員收到電郵，打開發現片段中攬着裸女的男子，樣貌與自己一樣，料是AI人工智能換臉。（澳門立法會議員提供圖片）

香港立法會多名議員上月底都收到 寄件人聲稱是好心的私家偵探

香港立法會多名議員11月23日收到疑似詐騙電郵，均點名以「你已嚴重違紀」為題。內文夾雜繁、簡體字，提到寄件人是私家偵探，早前受人所託對有關議員長期跟蹤和調查，惟認為委託人的想法過於極端，「想置你於死地」，故私下向議員發電郵。

《香港01》也有收到其中一幅騙徒附上的合成截圖，疑用AI將議員的樣貌配到與裸女的床上片段中，左上角有百度集團旗下愛奇藝標誌。據了解，議員收到的電郵一式一樣，除了標題直指議員「嚴重違紀」，更附上一幅合成圖，疑用AI將議員的樣貌配到與裸女的床上片段截圖，寄件人表明想「求財」，才確保片段不外流。保安局接到多名議員通報，正處理事件。

澳門議員所收電郵內容寫明如不及時解決 會在網絡曝光短片

《澳門日報》報道，議員梁鴻細今日在立法會口頭質詢大會上表示，今日多名立法會議員收到電郵，不少同事已打開，見到自己的換臉圖片。梁自己則不敢打開，問保安司司長黃少澤此類案件多不多、如何處理。

據一名議員提供的電郵，寄件者恐嚇議員如不及時解決，會將視頻和所有資移交給委託人，在網絡曝光，「對你的影響是巨大的，之後不是我所能控制的，相信你也不希望這事情影響到的家庭及事業，過時不候，後果自負！」

澳門保安司司長黃少澤。（澳門新聞局圖片）

保安司長黃少澤：換臉視頻是新手法 澳門未發生過

保安司司長黃少澤回應指，數日前已接到相關個案通知，司警局局長薛仲明已向他報告有多名議員收到相關電郵，「但放心，身體不是你的，當局會全力偵查跟進。」他表示，做司警局局長時已有此類案件，當時有議員、官員都有收過，「好多局長都收到過。」

黃少澤續說，有關「將臉換咗，身體唔係佢，讓人誤以為係佢」的換臉圖，並非新型犯罪，但換臉視頻則是新手法，澳門未發生過，亦不希望發生，坦言「換臉艷照勒索」偵查有難度，要靠更多宣傳讓社會知悉是勒索騙局。