國家憲法日｜葉文娟率副局政助參觀國安展廳　冀更準確有效護國安

為迎接「國家憲法日」（12月4日）的來臨，昨日（12月3日）特首辦主任葉文娟特別率領41名副局長、政治助理和特首辦同事，參觀國家安全展覽廳。她寄語公職人員深入學習，方能在工作中更準確、更有效地落實維護國家安全的宗旨。特區國安委秘書長區志光隨行協助講解。今天，特區政府將與中聯辦合辦「國家憲法日」座談會。



「國家憲法日」前夕，特首辦主任葉文娟特別率領41名副局長、政治助理和特首辦同事，參觀國家安全展覽廳。

政制及內地事務局副局長胡健民表示，國家安全展覽廳是香港特區首個有系統地介紹國家安全的專廳，也是香港特區首個實體國家安全教育基地。覽廳內有六大展區， 以動畫、文字、圖片、紀錄片、科技及現場示範等形式，展現國家安全的方方面面。民政及青年事務局副局長梁宏正希望邀請更多青年參觀，冀他們更加全面了解國家安全的意識和重要性。

特首辦特別助理黃芷淵認為，參觀有助進一步鞏固提升對總體國家安全觀的20個安全領域、「一國兩制」和特區維護國家安全法律等的了解。她有感而發：「讓我們一起身體力行做好牽頭作用，積極參與國家安全建設，擔任好維護國家安全的參與者、推動者和受益者。」

政務司司長政治助理李惠形容，展廳深入淺出、圖文並茂地介紹國家自建國以來的各項成就、總體國家安全觀、弘揚愛國主義精神，對香港來說別具意義。當中特別展出《香港國安法》公布實施當日在天安門廣場飄揚的國旗，令她大開眼界。律政司副司長政治助理陳倩雯則指，活動讓她反思如何在工作崗位上更好地落實維護國家安全的宗旨，而法律是維護國家安全的工具之一，香港維護國家安全法律一直堅持按法治原則制定及執行。

國家主席習近平強調，國家安全是安邦定國的重要基石，維護國家安全是全國各族人民根本利益所在，而認識及維護國家安全是每位國民應盡的義務和責任。特首李家超也重申，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」的最高原則，管治團隊更應積極參與國家安全建設，提高責任感和主人翁意識。

去年11月21日，港澳辦主任夏寶龍在北京會見葉文娟率領的政治委任官員國家事務研修班一行，對他們的工作給予肯定，並寄語他們「忠實履行誓言，以實實在在的行動愛國愛港，持續加強學習和歷練，不斷提升履職能力和水平，敢於擔當，善於作用，全力支持配合行政長官依法施政，為實現香港由治及興、推動『一國兩制』實踐行穩致遠作出更大貢獻。」