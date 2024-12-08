何敬康嘆NBA名人賽棄香港　歸咎過去文體旅局不積極｜政壇諸事町

新民黨立法會議員何敬康昨天（7日）到澳門看NBA主辦的傳奇名人賽，他說NBA必定是「真正盛事」，嘆今次又再捨香港、落戶澳門，吸引高檔遊客帶來經濟效益，反之他形容香港連合標準的場地都暫時難求，過去文體旅局的工作不積極，盼香港多落功夫，「唔好一次又一次令真正盛事捨棄香港。」



12月7日，新民黨立法會議員何敬康到澳門看NBA主辦的傳奇名人賽。（何敬康Facebook）

澳門未來5年NBA季前熱身賽主辦權，何敬康應邀到澳門威尼斯人綜藝館，與堂兄、澳門全國人大代表何敬麟看NBA主辦的傳奇名人賽，形容現場水泄不通，氣氛熾熱，「澳門今晚又不知吸引到多少具消費力高檔遊客，帶來幾多經濟效益！」

12月7日，新民黨立法會議員何敬康與太太Daisy（右）到澳門看NBA主辦的傳奇名人賽。（何敬康Facebook）

今次表演賽有6名NBA傳奇球星參加，包括七次入選NBA全明星賽及名人堂成員T-Mac；兩屆NBA總冠軍、十次入選NBA全明星賽及名人堂成員Ray Allen；四屆NBA總冠軍、六次入選NBA全明星賽及名人堂成員Tony Parker；兩次入選NBA全明星賽及三屆CBA總冠軍Stephon Marbury；四次入選NBA全明星賽的DeMarcus Cousins；以及侯斯頓火箭隊傳奇球員Cuttino Mobley。此外，歌手鄭秀文及林峯亦在現場演出。

12月7日，新民黨立法會議員何敬康到澳門看NBA主辦的傳奇名人賽。（何敬康Facebook）

何敬康說全球觸目的NBA，必定是「真正盛事」，香港要做「盛事之都」，但NBA捨棄香港、落戶澳門。他分析除了澳門承辦商更積極，不但配套好，連場館也特別升級配合NBA要求，亦因為兩個原因。

偏偏香港就連符合標準的場地都暫時依然難求，過去文體旅局的工作就更加是不積極。我真係深深希望未來香港可以在呢方面多落功夫，唔好一次又一次令真正盛事捨棄香港。 新民黨立法會議員何敬康

何敬康說深深希望未來香港可以在這方面多落功夫，不要一次又一次令真正盛事捨棄香港。