改革大辯論｜于品海對話「香港新方向」：要超越民主黨、民建聯

幸福居住、智慧出行、教育公平、普惠醫療、老有所依、綠色生活、革新建設、多元產業、有為管治、共建信任——哪些改革，可以開啟香港未來新方向？如何改革，才能令年輕人重拾希望？2019年成立的年輕政團「香港新方向」，早前（12月7日）舉行成立五周年慶典，期間邀請逾300名嘉賓就上述問題投票，結果顯示最多人嚮往幸福居住、多元產業、有為管治。《香港01》創辦人于品海獲邀就此主持圓桌討論，他寄語「新方向」繼續秉持「公平正義」的追求、深化「治理」和「改革」的討論：「你們能不能做得比你們的從政前輩們好？能不能做得比民建聯、工聯會、民主黨、公民黨等政黨政團要好？如果不能，『新方向』就只是一個口號，沒有任何意義。」



「香港新方向」舉辦成立五周年慶典，邀請超過300名嘉賓就十項改革目標進行投票。「香港新方向」立法會新界北地區直選議員張欣宇即席公布結果，最多人支持的頭三項改革依次為幸福居住、多元產業、有為管治。（香港新方向提供）

有別於大多數政黨政團的周年慶典，成立五周年的「香港新方向」沒有美酒、沒有宴會、沒有籌款。大會最主要的互動環節，就是邀請超過300名嘉賓就幸福居住、智慧出行、教育公平、普惠醫療、老有所依、綠色生活、革新建設、多元產業、有為管治、共建信任這十項改革目標進行投票，選出香港未來新方向。「香港新方向」立法會新界北地區直選議員張欣宇即席公布結果，最多人支持的三項改革依次為幸福居住、多元產業、有為管治。

《香港01》創辦人于品海獲邀就此「改革新方向」主持圓桌討論。對於最多人關注的「幸福居住」，「00後」香港大學政治及公共行政學三年級生袁朗晴表示，居住環境惡劣難免限制年輕人對未來發展的想像。「95後」元朗區議員陳燕君坦言，即使現職收入可觀（區議員月薪為37,520元），也不敢想像四年任期屆滿後能夠儲夠首期買樓，遑論有「幸福感」。「90後」香港新方向地區事務主管李煒林認為從政者應該反思：「香港這麼發達富裕，為什麼仍有那麼多基本上不應有人居住的房屋？為什麼有那麼多人選擇住在劏房？」

于品海則提醒「新方向」，應該跳出個人感受或者憐憫心理的層面，去思考房屋問題及其背後的深層次矛盾：「大家需要問的是，香港和內地的經濟發展水平差距那麼大——香港人均GDP超過5萬元美金，深圳人均GDP只有2.72萬元美金，但為什麼兩地的居住環境和生活質素卻是相反——深圳的人均居住面積是27.8平方米，並且持續擴大，香港只有16平方米左右，而且越來越縮水？」他透露，以往與治港體系官員討論有關議題時，他們都笑言，「只要搭車到北區兜個圈，看到那麼多棕地、農地、丁屋，就知道問題所在。」于品海多次在《香港01》撰文提倡特區政府「重奪土地供應主導權」，破除利益固化藩籬。

有別於大多數政黨政團的周年慶典，成立五周年的「香港新方向」沒有美酒、沒有宴會、沒有籌款。（香港新方向提供）

對於「多元產業」，袁朗晴感慨，作為還有一年就畢業的大學生，感到很迷惘：「很多年輕人都很有創意、敢於創新，但社會好像不太允許我們去作出那些選擇和嘗試。」李煒林則指出，「產業關鍵在於大家能否搵到食」，也即能否為年輕人開拓更多既能一展所長又能享受生活的好工。他提到，香港人口年齡中位數為46歲，深圳人口平均年齡則只有32.5歲，兩者差距正正反映香港問題：「為什麼深圳可以吸引那麼多年輕人？因為當地物價較低、創業成本較低，多元產業也帶來更多工作崗位，相反香港產業越來越單一、租金等等成本又那麼貴，試問年輕人如何搵到食？一些傳統的優秀手工藝又談何傳承甚至生存？」

「香港過去幾十年，產業的消失可以說是『瘋癲』的。我小時候的製造業和大量工廠，現在被什麼產業取代了？金融業和地產業好像很發達，GDP產值那麼高，但為什麼我們的年輕人卻苦於沒有出路？」于品海認同，今天的產業發展不足以為年輕人提供更多好工，「如果夠的話，年輕人就不需要住劏房，不需要北上深圳尋求生活空間、唞一唞氣。」今年2月，香港青年協會發表「香港青年趨勢」調查結果，發現15-34歲青年中，逾半從事較高技能或專業工作，但仍有近半從事較低技能或產值的工作；去年10月，新青年論壇的「香港各世代大學生收入比較」報告指出，過去20年，從事低技能職位的大學學歷勞工佔比由11.1%上升至15.7%，而大學學歷勞工收入中位數也從36,982元下跌至34,849元，可見「學歷貶值」和「職業錯配」的情況嚴峻，「在職貧窮」和「青年下流」的問題持續。

財政司副司長黃偉綸致辭時表示，「香港新方向」成立五年來的成績值得肯定。（香港新方向提供）

至於「有為管治」，李煒林、陳燕君和袁朗晴都期望特區政府多加聆聽市民尤其是年輕人的意見，其中李煒林提到兩個值得參考的外地案例。例如新加坡，曾於2019年展開「新加坡青年行動計劃」，讓全國青少年共同參與改造烏節路的索美塞地區，成功打造該區增設滑板場、表演公園，以及容許年輕人以低廉租金創業的SCAPE創意社區中心；在2023年，當局又宣布成立四個分別由30名年輕人組成的「青年小組」，用一年時間研究新世代所關注的民生、就業、環保和科技議題，並於今年提交相關政策建議、舉辦千人青年論壇、邀請總理黃循財出席對話。又如新西蘭，當地政府自2019年推出《兒童和青年福祉策略》，以「使新西蘭成為世界上最適合兒童和青年的地方」作為願景，要求20個政府機構共同執行，需要定期發布政策行動，並且設有明確的目標成果和執行時限。李煒林期望特區政府也能提出最適合年輕人發展願景，而「香港新方向」則應該帶領更多人參與討論。

于品海回應指，三人所提及的聆聽意見或青年參與，所側重的是「共建信任」，而不是「有為管治」：「無可否認，相較往屆而言，現屆政府更加懂得如何（透過公共關係）促進公眾信任，但需要注意的是：『信任』和『治理』有什麼分別？大家都沒有回答這個問題，甚至有些渾淆了。其實有個基本邏輯：只要治理得好，信任就會增強，年輕人面對的問題就會少一些，也會有更多的空間去發展。」于品海提到，香港政治的複雜性在於，以往有太多從政者看不清深層次矛盾的本質，例如過去40年來，包括民建聯和民主黨在內的最具代表性的政黨，都以為「民主」、「自由」、「普選」可以帶來香港的「良政善治」，但《香港01》並不以為然，而是從創刊至今都堅持提倡透過「治理改革」推動社會大轉型，建立更能彰顯「一國兩制」優勢和「公平正義」價值的「香港特色資本主義」。

何謂「治理」？上個世紀90年代，由西方國家主導的公共行政討論，曾把「治理」定義為政府運用權力引導、控制、規範各種活動，藉此促進公共利益最大化，從而維護社會秩序穩定；但他們普遍認定只有透過「民主普選」才能達到「有效治理」。最近10年，「大市場小政府」的治理格局明顯無法應對新挑戰，導致矛盾湧現、動盪不安，有為政府治理終於受到注視，美國政治學者福山（Francis Fukuyama）也於2013年把「治理」的定義修正為「政府制定和實施規則以及提供服務的能力，而不論其民主與否」。在中國的國家治理論述當中，「治理」向來是最大的政治——能讓社會資源透過決策機制進行公平合理的分配，而機制的搭建可以反映各個群體關係的變化，且變化無論如何都應該通過文明的交往以及相互的關照而發生；也只有讓「分配」盡可能滿足每個個體所需、讓各個群體的關係保持融洽、讓人人的生活品質持續提升，才能保證社會穩定運作和整體發展利益。

「香港新方向」總召集人劉暢致謝辭時表示，作為關心香港未來、致力推動良政善治的新生力量，他們始終堅持實事求是的精神，腳踏實地為香港解決一個又一個實際問題。（香港新方向提供）

于品海續指，經過2019年修例風波，中央引領香港進入以治理為核心的發展，治港者們逐漸明白治理的重要；尤其是今年7月以來，經過中央港澳辦主任夏寶龍的提點，特區政府更加敢於說出「香港要改革」。他希望「香港新方向」持續深化「治理」和「改革」的討論：「你們能不能做得比你們的從政前輩們好？能不能做得比民建聯、工聯會、民主黨、公民黨等等政黨政團要好？如果不能，『新方向』就只是一個口號，沒有任何意義。」

財政司副司長黃偉綸致辭時表示，「香港新方向」成立五年來的成績值得肯定，冀他們不忘初心，發揮自身所長，為建設香港未來繼續前行。曾任運輸及房屋局局長的「香港新方向」榮譽顧問張炳良寄語，「香港新方向」代表部分新世代，把他們的青春和理想投放於講理性、不離地的求變之路，期望他們敢想像、肯實幹、掌握社會脈搏，越走越闊、越走越遠。曾任規劃署署長的「香港新方向」榮譽顧問凌嘉勤回望「香港新方向」成立之時，香港充滿挫折感，幸而這班年輕人勇敢地選擇了一條充滿挑戰的道路，走對了新的方向。

「香港新方向」總召集人劉暢致謝辭時表示，作為關心香港未來、致力推動良政善治的新生力量，他們始終堅持實事求是的精神，腳踏實地為香港解決一個又一個實際問題。「不做紙上談兵，而是深入基層，了解真實訴求，提出切實可行的解決方案。這就是香港新方向使命，也是對香港、對國家的責任擔當。」劉暢承諾，「香港新方向」將和社會各界攜手，竭盡所能，解決一個個難題，為香港的繁榮穩定和長遠發展貢獻力量。