愛國者議會　驚重現「拉布」 要深思?｜政圈觀察

鐘擺原理真是定律? 過去一段時間，香港飽受部分議員拉布之苦，發展停滯不前，舉步為艱。 想不到完善選擧制度，落實愛國者治港後，「拉布」竟重臨莊嚴的立法會議事廳，箇中原因，可能值得深思。



事緣上周的立法會大會，經過緊密的議程後，議員們還要「辯論」兩位議員提出的議員議案。兩項議案均是大題目，分別是自由黨李鎮強提出的「十四五規劃將圓滿收官，繼續提出有利國家和香港特區發展的建議」和民建聯提出的「拓展香港紅色旅遊及熊貓經濟議案」。這些都是關乎香港和國家發展的重要議題，但不知部分議員應付這類「高高在上」的議員議案是否已露疲態，竟然觸發拉布。



立法會今日（4日）舉行會議，議員質詢有關紅隧收費廣場用地的發展（黃浩謙攝）

辯論「十四五圓滿收官」 議員疑合力「拉布」?

由於上周大會議程較多，政府提出的減烈酒稅決議案，也要延至星期四早上才能通過，之後開始議員議案辯論。現行規定下，一般每項議員議案預留最多4小時辯論，據悉當天在議員通訊群組內流傳，若有關「十四五」的辯論持續到下午2時許，大主席不會啟動第二個議員議案、民建聯陳勇提出的「拓展香港紅色旅遊及熊貓經濟議案」，留待本周三大會再續。議員們為免要再逗留在議事廳至星期四傍晚，一些本無打算發言的議員，紛紛發言間接「拉布」，務求把辯論時間拖長，好等大主席「按時」宣布休會。

這次辯論原本只有23位議員排隊發言，後來卻「臨場落飛」，多了13位議員加入，踴躍發言。結果在議員「合力」下「拉布成功」，上周四的大會在下午2時半結束，議員們可以快快樂樂「下班」去。

謝偉俊﹕ 香港要少些表忠文化

毋庸置疑，兩位議員的議案都是大題目。其中自由黨李鎮強提出的「十四五」辯論，內容便提到「十四五」規劃確立了香港在國家整體發展中的角色和重要功能定位，一系列改革措施正在全面落地見效，立法會促請政府在「十四五」收官的2025年繼續推出更多積極措施，確立香港「八大中心」定位。可惜，問題格局宏大，部分議員卻不受落。有較資深的立法會議員私下抱怨，不單今次大會，本屆議會很多議員議案也出現辯題空泛、同僚們又為「保險」不想得罪人，結果只是不斷重覆官方論調。有「新丁」議員質疑，立法會每次大會均要安排兩個議員議案辯論是否有必要？認為不如當有重大議題時，才由議員提出辯論，可能更具效益，而在改革風潮下，香港的立法會也應思考是否要作出變革。

其實，當日的辯論也非全無新意，選委界謝偉俊借題發揮指提議案的李鎮強或是圍棋高手，因「收官」一詞源於圍棋術語，形容「最後生死階段」，他指出，港人對此也許感陌生，質疑議會語言是否符合港人文化習慣，他希望香港保持八大中心的國際定位，但要少些表忠文化。

香港進入全心全意謀發展的奮戰期，部分議員郤承認，對「建言」的尺度仍未能準碓拿捏。謝偉俊之前便曾在特首交流會直接提出「小紅書治港」的批評，引起激辯，其後便也少見到謝偉俊提出有爭議性的意見。

當日活動海報。

自由黨議員李鎮強（黃浩謙攝）

議案由李鎮強提出 去年本擬參與立會好聲音獻唱

或許大家對提出議案的李鎮強議員名字感到陌生，其實他身為自由黨副主席、也算是政壇「老兵」。本身是工程師的他在2011年以自由黨成員身份參與區議會選舉，並成功當選，2015年成功連任。2021年，他在立法會選舉中，成功透過選委會界別當選立法會議員。

李鎮強較為人熟悉的，可能是去年原定參與受爭議的「立會好聲音」活動，。除了他還包括管浩鳴、江玉歡、陳凱欣、工聯會郭偉强、梁子穎、、經民聯陸瀚民、A4聯盟林素蔚、梁文廣、G19洪雯，原本也答應出席獻唱，惟因之前爆出黃大仙DO的五百人夾錢歡送風波，立法會班長發信提醒議員從事議會外活動如唱歌，或令市民覺不務正業，最終演唱會告吹。

對於自已提出的議案竟然疑似觸發「拉布」，李鎮強指同僚的發言非他可控制的範圍。