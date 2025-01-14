約3成受訪港漂指民生規管越來越多、控煙嚴　議員倡控煙「減辣」

近年不少港漂來港工作，有團體今日（14日）公布一項以港漂為對象的調查，發現逾80%受訪港漂表示對香港前景看好或非常看好，惟近50%擔心香港產業過於單一。此外，約30%受訪港漂認為香港在生活或民生規管越來越多，及有約16%及11%人認為政府禁止加味煙和電子煙的政策太過嚴厲。



立法會議員吳傑莊認為，部分內地人習慣開會吸煙，對港漂而言控煙或影響其生活習慣，憂會令港漂對本港卻步，建議控煙措施「減辣」視乎社會情況分階段推行。



一項以港漂為對象的調查發現約三成受訪者認為本港民生規管越來越多

14%受訪港漂月薪5萬元以上

青年港漂總會聯同香港新方向立法會議員張欣宇及選委界議員吳傑莊去年底透過網上進行「港漂定居香港滿意度意見調查」，今日（14日）公布結果。受訪800名港漂中，逾六成來港是為求學，約48%受訪者目前仍然在讀，當中一半正修讀學士或碩士課程，餘下52%在職。67%在職受訪者月薪達2萬元，其中14%更高達5萬元以上。金融及教育從業者最多，其次是保險及資訊科技業。

結果，有逾80%受訪者表示對香港前景看好或非常看好，但47%擔心香港產業過於單一，32%憂慮經濟周期會影響就業。調查同時發現，39%認為內地與本港往來滙款不便、約30.8%受訪港漂認為香港在生活或民生規管越來越多。

有問及對政府控煙政策意見

調查更特別觸及港府的控煙政策擬「加辣」，包括有意禁止加味煙，大部分受訪者認為因經濟差所以不是時候推出，有16%認為政策太過嚴厲，另有16%擔憂會影響內地旅客/人才來港。至於政府有意進一步全禁電子煙，亦有過半認為未是時候推出，高達18%受訪者擔憂會影響內地旅客或人才來港，11%認為政策太過嚴厲。

青年港漂總會發起人莊詠琳（

青年港漂總會發起人莊詠琳認為，政府應加強對港漂的語言支援，並增加多元化就業機會。

張欣宇指積極有為不等於事無大小也由政府管

張欣宇指積極有為不等於事無大小由政府管

本身也是港漂的香港新方向議員張欣宇認為，調查反映了港漂的希望和擔憂，相信可以成為未來政府制定政策的參考。除了短期經濟誘因外，政府應該建立更活潑豐富的的社會氛圍，鼓勵港漂融入香港這個國際都會。

他指，在民生和微觀經濟方面需小心「唔好愈管愈多」，「（政府）積極有為，唔代表咩事情，事無大小，全部都係要政府去管」，應在日常經濟、民生運作上，利用民間活力，將自由度和市民的選擇放在主導位置。他又坦言雖然應減少吸煙率增長，但手法是否一定要這樣「激進」。

吳傑莊認為政府的控煙措施要「減辣」分階段推行，有助港漂融入本港生活

吳傑莊指內地人習慣開會吸煙 憂本地控煙政策令港漂卻步

吳傑莊指部分內地人習慣開會吸煙，對港漂而言控煙或影響其生活習慣，憂會令他們對香港卻步，強調控煙方向正確但需要小心執行，建議對控煙措施「減辣」並視乎社會情況而分階段推出，以助港漂及其他國家人才適應及融人香港。

他指，港漂具有多元背景，正正可以協助香港產業多元化，當局應協助港漂創業以做到產業多元化。