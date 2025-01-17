25內地法官修畢普通法司法實務研修班　林定國：發揮兩個制度優勢

為期兩星期的香港普通法司法實務研修班今日（17日）圓滿結束，25位內地法官正式成為律政司香港國際法律人才培訓學院合辦的課程的首批「畢業生」。律政司司長林定國稱，他常說要把香港與內地法律制度之間的「制度之異」轉化為「制度之利」，把兩個制度的優勢都發揮出來，是追求的目標，也是貫徹落實「一國兩制」的關鍵點。他指，首先要多理解對方想法、處事方式，在相互充分理解的情況下，共同向這個目標邁進。



25名內地法官完成普通法司法實務研修班課程，林定國形容他們是課程的首批「畢業生」（前排中）（林定國FB）

研修班作為培訓學院的首個課程，是一個重要的里程碑，學員都覺時光飛逝、意猶未盡，其中一位學員並以4個P， Professional、Persistent、Progressive、Productive 來總結感想，林定國再加上一個P，Perfect。在最高人民法院的鼎力支持下，他很高興研修班為培訓學院訓練課程打響頭炮，是為 perfect beginning。普通法博大精深、法律條文和案例繁多，今次課程除了讓學員能更掌握這些知識外，更重要是認識普通法的思考模式、法律邏輯及實際運作。

為期兩星期的香港普通法司法實務研修班（研修班）今日圓滿結束，25位內地法官正式成為律政司香港國際法律人才培訓學院（培訓學院）的首批「畢業生」。（林定國FB）

林定國又再次衷心感謝最高人民法院一直以來的鼎力支持和信任。從規劃階段到每個環節的執行，最高人民法院都出心出力，大大豐富了課程。期待未來與最高人民法院有更多合作，與內地法官拓展友誼。