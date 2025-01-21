特朗普就職｜曾揚言爭取釋放黎智英　李家超：司法公正固若金湯

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣誓就任，他曾聲言會爭取釋放黎智英，又揚言或會制裁香港官員。行政長官李家超今日（21日）在行政會議舉行前表示，香港司法公正固若金湯，不應以政治壓力妨礙司法公正，呼籲所有人都不要嘗試以任何方法干涉香港審訊的不同案件。當記者會結束後，本來正離開會議廳的李家超折返，再以英語發言表示希望香港與美國有良好開始，但重申針對香港的不當行為都不會成功，亦不能接受干預香港司法。



李家超在行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

李家超：不應以政治壓力妨礙司法公正

記者會上，被問及特朗普宣誓就任，重掌白宮，而特朗普在競選期間曾表示會爭取中方釋放黎智英，亦曾表示對港提出制裁議案，港府將如何應對。

李家超對此回應稱，香港司法公正固若金湯，任何法庭審訊案件均依據法律審訊原則，政治壓力妨礙司法公正屬不應該，呼籲所有人都不要嘗試以任何方法干涉香港審訊的不同案件。他又表示，香港司法制度很清晰，法官公平、公正、不受干預、按法律原則作出公平裁決，香港會繼續保持優良傳統，會公平審訊所有案件，包括國安案件。

特朗普發表就職演說，稱美國的黃金時代現在開始，自己將建設自豪、繁榮和自由的美國。（美國國會直播畫面）

中美、港美之間有共同利益 但需互相尊重及理解

被問及特朗普上台對香港經濟的影響。李家超說特朗普的再度上任，是中美關係的好開始，香港一直和各個國家保持聯絡，包括美國，會繼續促進兩地人民的交流。但他指，兩地交往有充分的尊重和理解很重要，中美、港美之間一直在貿易方面有合作，港美有很多共同利益，合作只會為兩地人民創造好處，香港會繼續努力，也會確保香港人的權益被保護。

被問到會否擔心特朗普上台後會制裁更多的香港官員，李家超指，政府的決定是要為保證香港和市民的整體利益，至於干預司法的行為，是對香港採取不適當的行動，將不會奏效。