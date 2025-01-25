李家超訪愛民邨探望獨居長者　小女孩讚特首：好靚仔

行政長官李家超今日（25日）偕同民政及青年事務局局長麥美娟下午到愛民邨，先到頌民樓探訪兩戶獨居長者，逗留大約半小時，在農曆新年前向長者送上問候。他甫抵達便與邨內商戶交流，就讀小學一年級的戴小朋友，今日在藥行「睇舖」，她表示，李家超在經過時與她握手，並祝她「一切順利」，又讚李家超「好靚仔」。



李家超後來又逛邨內街市，在一家商戶試食賀年食品，並稱「好事成雙」購買兩份他愛吃的蘿蔔糕，合計一百九十八元，他表示會與妻子一起分享。他指今日是年廿六，祝願市民在蛇年心想事成、事事進步。



讀小一的戴小朋友（中）指李家超「好靚仔」（港台直播截圖）

小女孩讚特首李家超：「好靚仔」（港台直播截圖）

李家超到愛民邨探訪居民（梁鵬威攝）

李家超以一百九十八元購入兩份蘿蔔糕（梁鵬威攝）

長者稱要求2元乘車優惠不能反口

李家超甫抵達愛民邨，即與商戶揮手打招呼。藥行店主戴先生表示，對李家超到訪何文田感到開心。被問及有甚麼意見想向特首反應，他指環球經濟不好、經營環境較差，希望政府能夠增撥資源、支援中小企，並令市民整體消費能力提高。他就讀小一的女兒則說特首：「好靚仔」。

有今年88歲的婆婆稱，她對特首說要對市民好一點、應承了的2元乘車優惠不能反口。

李家超再次祝福市民蛇年身體健康、如意吉祥

李家超又在社交平台發文指，到何文田愛民邨為當區關愛隊家訪和大掃除活動加油打氣，登門拜訪了兩戶獨居長者 —— 黃婆婆和陳婆婆，向她們送上福袋，分享節日歡樂。兩位婆婆告訴我，關愛隊不時會上門探訪，從協助安裝浴室扶手到處理天花油漆剝落，從簡單健康檢查到為她們義剪等，服務貼心、暖心、稱心，為她們生活帶來很大便利和安全感。

探訪完獨居長者後，又逛愛民邨街市，又透露以前住何文田時，也不時偕妻子「落街買餸」，期間不斷有市民要求合照，也有市民反映愛民邨的居住環境很好，他祝願市民身體健康，龍馬精神。他又指，地區有很多關愛隊可以為街坊提供幫助，也了解到商戶的生意符合預期。

最後，他會見傳媒總結探訪行程時，再次祝福市民，蛇年一切順利，身體健康，如意吉祥。希望大家在過年期間，除了可以溫馨度過歲晚，在新一年，大家在各方面都進步——讀書的學業進步，做生意的生意興隆，事業符合他們預期，再創高峰。

另外，他早上到訪紅磡一間社區客廳，了解用戶的使用情況，並與用戶一起吃團年飯。

民青局局長麥美娟則表示，李家超探訪了幾戶長者並送上福袋，未來幾日司局長陸續到十八區與區議員和關愛隊一起探訪街坊。她又指，未來數天天氣轉冷，希望為「老友記」們送暖，也呼籲市民要關注長者。她又指，未來幾天十八區也有多項迎接蛇年的活動。

李家超祝願市民在蛇年心想事成（梁鵬威攝）

李家超到愛民邨街市，購入兩份蘿蔔糕（梁鵬威攝）

李家超到愛民邨街市，購入兩份蘿蔔糕（梁鵬威攝）

李家超到愛民邨街市了解商戶的經營（梁鵬威攝）

李家超到愛民邨探訪長者（梁鵬威攝）

李家超到愛民邨探訪長者（梁鵬威攝）

麥美娟指特首與司局長落區探訪，為有需要市民送暖（梁鵬威攝）

她又指，特首在關愛隊陪同下探訪一些長者家庭，了解長者的生活情況。她指，關愛隊有協助住戶進行家居清潔，或簡單的裝修。

李家超在星期二（21日）的行政會議前已預告，個星期六（25日）起一連四日，即年廿六至年廿九，他與司局長將會到各區探訪街坊，噓寒問暖，讓他們感受到關心，特別是基層家庭，關心他們的居住和生活狀況，送上祝福，讓大家分享節日歡樂，共慶新春。