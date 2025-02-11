夏寶龍寄語要敢於破局　李慧琼：強化大灣區規則對接是一種突破

民建聯人才高地辦公室今日（11日）舉辦傳媒茶聚，分享如何促進香港成為國際人才聚集高地。其中，全國人大常委李慧琼表示將會在兩會提建議，望香港與內地推「購房互聯互通機制」，初步建議資金池以國家外匯儲備0.5%-0.6%為基礎，約100億至200億金額，有限制地讓兩地人才購買物業，讓兩地人才均可安居樂業。



至於港澳辦主任夏寶龍曾寄語香港繼續勇於改革、敢於破局、不斷創新。李慧琼表示，香港方方面面需要創新突破，認為強化大灣區規則對接也屬突破的一種。港區全國人大代表陳勇指，迷局中要走出困局，香港要更好落實習主席對港期望及講話精神，直言人才這個局都要破。



李慧琼表示兩會會提出建議，指人才在香港安居要解決住房問題，希望推動國際高端人才聚集地配套措施，與內地設「購房互聯互通機制」，為兩地人才打通「購房壁壘」。（馮子健攝）

倡設購房互聯互通機制 但資金設限要「健康小步走」

李慧琼表示，民建聯人才高地不僅是辦公室，而是平台，讓關心香港成為聚集地朋友給予意見、讓不同地方人才貢獻力量。

她表示兩會會提出建議，指人才在香港安居要解決住房問題，希望推動國際高端人才聚集地配套措施，與內地設「購房互聯互通機制」，為兩地人才打通「購房壁壘」。他指，內地都需要吸引香港人才聚集，兩邊人才都需要安居才可以貢獻及服務。金額方面，李慧琼指需要「健康小步走」，建議按國家外匯儲備0.5%-0.6%，資金池少於美元200億元。

對於資金池金額為何選擇劃線國家外匯儲備0.5%。李慧琼表示基於金融安全考慮，資金要有合法保障，表示是「小步的起點」，如中央放心可以更大，要維護金融安全的同時，繼續推動互聯互通。她又稱股票，債券都有互聯互通，望購房都可以研究。

民建聯立法會議員顏汶羽（馮子健攝）

部分人才對政策不掌握 望港府繼續宣傳

民建聯立法會議員顏汶羽指，曾與政府人才辦交流，認為政府非常積極，但要考慮搶人才資源投入是否要增加，亦表示有人才指對於香港政策不掌握，希望政府繼續到內地宣傳。

民建聯立法會議員陳勇表示，香港人口數字要符合未來發展，未來時間要約見港漂圈，為人才舉辦活動，提供綜合服務。

將為高才設義工隊 讓其認識香港

民建聯副秘書長葉文斌表示，辦公室要讓高才接觸香港各大平台，部分中資企業都會提供崗位，部分亦歡迎人才加入。民建聯執委潘卓斌表示，會為高才設義工隊，目的希望協助高才適應香港生活，民建聯會透過人才高地辦公室聯同18個支部舉辦體驗團，讓其真正認識香港。

民建聯人才高地辦公室今日（11日）舉辦傳媒茶聚，分享如何促進香港成為國際人才聚集高地。（馮子健攝）

陳勇：更好落實習近平對港期望 李慧琼：要創新突破

就夏寶龍提出要敢於破局。陳勇表示，現時是百年未有之大變局，美國新總統上任打壓中國，大家要破局讓經濟再發展，譬如讓資金可以再流動。他指迷局要走出困局，要更好落實習主席對港期望及講話精神，又稱「人才這個局要破」，要吸納全世界高端人才、包括資源資金來港，認為這個破局基礎可讓香港再上一層樓，走上發展快車路。

李慧琼則指出，香港需要創新突破，三中全會強調改革機制及體制，特區一直都強調不同方面推進改革，譬如大灣區規則對接，重點突破人流、物流、信息流的流通等都是突破。她表示，融入國家發展大局，大灣區規則方面要思考打通不同的流動方面，以及要更創新，繼續推出服務國家戰略大局的政策舉措。