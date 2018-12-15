融樂會fb多惡意中傷少數族裔留言　促平機會加強公眾教育

平等機會委員會（平機會）接獲涉透過互聯網散播種族中傷言論的投訴近期急升，而平機會早前要求facebook提供涉事用戶資料時，卻遭facebook以私隱理由及用戶資料不在港拒絕合作。 香港融樂會總幹事張鳳美在港台節目《香港家書》表示，，網上言論反映的正是部分香港人仍對同為香港人的少數族裔的抗拒、偏見和排擠；政府及平機會應對種族仇恨言論及罪行加強執法，並監測網上言論有否有演化成種族衝突的可能性，推行公眾教育，增加市民對人權及種族平等的認識。

張鳳美表示，融樂會每次在Facebook上載一些關於少數族裔的資訊和報道，皆會遭到涉及歧視的惡意留言中傷，當中包括粗言穢語、騷擾、人身攻擊，甚至暗示會以暴力對待少數族裔。（資料圖片/歐嘉樂攝）

張鳳美表示，融樂會每次在Facebook上載一些關於少數族裔的資訊和報道，皆會遭到涉及歧視的惡意留言中傷，當中包括粗言穢語、騷擾、人身攻擊，甚至暗示會以暴力對待少數族裔。

她指，融樂會大概兩年前就Facebook上部份種族歧視留言，向平機會投訴；惟平機會處理投訴時進展極慢，到今年中更回應因Facebook拒絕披露留言者資料而終止調查。對於平機會上周高調譴責Facebook，張鳳美就指平機會「似乎忘記了自己作為人權機構亦有責任。」她認為政府及平機會應對種族仇恨言論及罪行加強執法，打擊種族主義及種族騷擾言論，並推行公眾教育。