【政壇諸事町】建制派用華為？有人出機半年至今仍未轉用原因係？

華為副董事長孟晚舟因涉違反美國伊朗制裁禁令，在加拿大被捕，事件引起外界關注。前保安局局長、新民黨立法會議員葉劉淑儀早前評論事件時，指自己不會如工聯會一樣呼籲大家使用國貨，但會以行動撐華為。

其後葉太用行動證明並非出口術，親自到電器店購買一部華為手機。到底平時一向愛國的建制派們，會否和葉太一樣買華為，撐過國貨呢？