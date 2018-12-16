【政壇諸事町】建制派用華為？有人出機半年至今仍未轉用原因係？

撰文：沙半山
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華為副董事長孟晚舟因涉違反美國伊朗制裁禁令，在加拿大被捕，事件引起外界關注。前保安局局長、新民黨立法會議員葉劉淑儀早前評論事件時，指自己不會如工聯會一樣呼籲大家使用國貨，但會以行動撐華為。
其後葉太用行動證明並非出口術，親自到電器店購買一部華為手機。到底平時一向愛國的建制派們，會否和葉太一樣買華為，撐過國貨呢？
到底平時一向愛國的建制派們，會否和葉劉淑儀一樣買華為，撐過國貨呢？（資料圖片）
人稱「象哥」的民建聯黃定光就說，自己雖然在用iPhone，但其實半年前已入手一部華為，只是至今仍未轉用，原來象哥說，要從舊機轉移資料到華為，自己「搞唔掂」，要「遲啲揾高手幫我搞」。被「雪藏」的華為到底何時才能出山呢？他就稱，要等「遲啲冇咁忙。」
黃定光現時在用iPhone，不過已買了一部華為手機，但因「搞唔掂」轉資料，只好「雪藏」華為手機。（資料圖片）
邵家輝指品質才應是挑選手機的首要考慮，他一直使用「user friendly」的iPhone。（資料圖片）
至於自由黨邵家輝則表示，近來貿易戰難免會令人情緒受影響，想支持國貨，但他就認為，品質才應是挑選手機的首要考慮。而他使用蘋果多年，認為iPhone頗「user friendly（方便使用）」。華為呢？邵家輝自己雖然沒有用過，但就稱身邊不少朋友，以及議辦也有同事選用，相信品質亦有保證。
張華峰說如現時使用的韓國品牌手機壞掉，會轉用華為手機。（資料圖片）
金融服務界張華峰則在用一個韓國品牌手機，原因是該牌子手機的日程表「最好用」，但也大讚華為「鏡頭靚」，如目前的手機用到壞，就會轉華為。他又說，中美貿易摩擦之下，當然要支持國貨，更何況「華為係5G方面確實係全世界最先進的」。