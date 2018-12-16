【七一遊行】團體指有警員跟蹤及拍攝個別示威人士　最長39分鐘

民權觀察表示，發現警方在七一及十一遊行期間，派出多名便衣警察拍攝現場情況。在七一遊行，更最少有3次，有警員跟蹤及拍攝「港英旗」及「港獨旗」等示威者，其中一次更長達39分鐘，認為是針對性地拍攝相關人士，對參與集會的市民構成威脅，有違警方指引，會向投訴警察課投訴。

王浩賢批評，警員持續攝錄個別遊行參與者的行為及言論具針對性。（翟睿敏攝）

民權觀察分別派出觀察員隊伍，觀察及記錄七一及十一遊行過程、安排及警方的處理手法。兩次均發現有警員對示威者進行攝錄。民權觀察創辦人王浩賢表示，留意到近年警方攝錄公眾的規模越來越大，由DV機發展至隨身攝錄機，甚至到2021年達至一人一機，情況令人關注。

七一遊行 警方追蹤港獨示威者拍攝

根據監警會於2015年發表的《關於警方處理大型公眾活動之投訴個案的特別報告》指出，警方指引中錄影大型活動的目的是檢討事件管理方式及警務工作，或為偵察犯法行為。一般而言，錄影內容應以事為主，除非有人破壞社會安寧時，才會以個人為主作取證用途。

但王浩賢指按現場觀察所見，兩次遊行當日均有便衣警察拍攝現場情況。於七一遊行當日，更有警員持續對個別示威者進行攝錄，對象包括手持「港英旗」及英國旗的示威者、批評中國違反《中英聯合聲明》，要求香港回歸英國的演講者、及提倡香港獨立及展示有關旗幟的市民，其中更有見習督察指示攝錄小隊隨示威者前進，跟隨最久達39分鐘。

王浩賢批評，警員持續攝錄個別遊行參與者的行為及言論具針對性，有關示威者並沒有作出破壞社會安寧的舉動，認為違反警方內部指引及錯誤行使權力，對市民行使集會、結社及言論自由的權利構成威脅。王浩賢又指出，行動中有高級警員作出指示，相信有行動指揮官同意甚至默許有關行，並非個別事件。

據民陣的資料，今年七一遊行有約5萬人參加。（資料圖片）

十一遊行市民持港獨標語 被禁止進入公民廣場

另外於十一遊行當日，有市民手持「香港唔獨 實變大陸」標語牌欲進入政府總部東翼前地參與集會，卻被保安人員及警方阻止。同為民權監察創辦人的沈偉男指出，該名市民正和平表達意見，沒有鼓吹暴力，其集會自由受《基本法》保障，批評警方舉動不合理，建議要為前線人員提供培訓，在執行公務時保持政治中立，保障市民和平表達意見的自由。

政府於事後表示，有憲制責任維護國家安全，不容許任何鼓吹港獨活動於政府範圍進行。沈偉男指，按照《公民權利及政治權利國際公約》，只有在面臨武力下才能援引國家安全作為採取限制人權措施的理由，而事件中的市民一直和平有序，政府無權剝奪其集會自由。

政府在回應七一遊行的新聞稿，指出任何不尊重「一國」、無視憲制秩序、嘩眾誇張、不實誤導的口號，皆不符合香港整體利益、不利香港發展。（資料圖片）

向警察投訴課投訴 要求公開指引

就七一遊行的有關發現，民權觀察將正式向投訴警察課作出投訴，要求交待警員拍攝目的及是否符合指引，要求警隊管理層正視問題。而兩份報告亦會轉交保安局及立法會保安事務委員會跟進。王浩賢亦提到，市民有警方內部指引的知情權，應公開交待指引及執法透明度，包括每次行動所得的影片數目及時間長度，及有關影片保存及銷毀情況。