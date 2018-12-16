保釣行動靖國神社外焚道具神主牌　被控非法侵入建築物　周三審理

香港保釣行動委員會成員郭紹傑及嚴敏華，上周三（12日）趁南京大屠殺81周年前夕，到日本東京靖國神社外抗議，焚燒甲級戰犯東條英機道具「神主牌」，其後被拘捕，被日本警視廳總部扣留調查。 保釣行動委員會今日（16日）表示，案件將於周三（19日）開庭審理，代表二人的律師一瀨今日已前往扣押地點與郭、嚴二人會面，據知兩人被控非法侵入他人建築物，希望開庭當日爭取二人當庭釋放。協助郭、嚴二人的民主黨立法會議員尹兆堅表示，根據律師至今傳來訊息，未能證實日方落案控告二人，還是延長二人拘留時間。

郭紹傑及嚴敏華上周三（12日）趁南京大屠殺81周年前夕，到日本東京靖國神社外抗議，焚燒甲級戰犯東條英機道具「神主牌」，其後被拘捕，被日本警視廳總部扣留調查。（網上圖片）

尹兆堅：未證實日方是否已落案起訴

保釣行動委員會今日表示，代表二人的律師一瀨分別於今日上午和下午，前往扣押地點，與郭、嚴二人會面，其中與郭紹傑見面兩個半鐘，委員會引述律師指，希望在周三開庭時，能有理有據爭取二人當庭釋放。

協助郭、嚴二人的尹兆堅表示，根據律師至今傳來訊息，未能證實日方落案控告二人，還是延長二人拘留時間。他表示將要求香港政府和中國外交部於周三（19日）前明確具體回應，說明當地使館人員會否協助兩名中國香港公民，保障其法律權力。

據了解，目前資訊相當混亂，有分析指，周三開庭不代表日方已落案控告二人，相信是控方申請延長二人的扣留時間。

尹兆堅前日引述郭紹傑家人及律師指，二人現時情況嚴峻，或被控在有人的建築物周邊範圍縱火，最高懲罰可被判處終身監禁。

翻查資料，三年前，韓國人全昶漢不滿靖國神社供奉了二戰甲級戰犯，於神社附近的一個公廁廁格中放置自製炸彈，造成廁格與天花損毀，無人受傷，全昶漢犯案後企圖再次攜帶大量火藥到日本，最終被控損壞建築物等罪名，判處入獄4年。