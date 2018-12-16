梁家傑連任公民黨主席　關信基論補選：需真正明白選民和社會所需

公民黨今（16日）舉行黨員大會，選出新一屆領導層，其中梁家傑及楊岳橋分別連任黨主席及黨魁，外務副主席由陳淑莊連任，內務副主席則由賴仁彪續任，創黨黨魁、前主席余若薇退下火線。 新一屆執委成員於記者會上獻向余若薇獻鮮花，感謝對方多年付出，陳淑莊更一度淚灑現場。近日正面對佔中審訊的她被問到若需面臨監禁，該職位會如何交接？梁家傑回應指，「相信不需要答著，希望有好消息」。

公民黨今（16日）舉行黨員大會，選出新一屆領導層。（羅君豪攝）

公民黨新一屆執委會提名期上月30日結束，秘書處接獲共20人的有效提名，今天（16日）於黨員大會上確認全部人自動當選，其中青年公民主席張鈞翹及政策倡議執委王嘉盈屬新成員。連任主席的梁家傑表示，公民黨未來會繼續進行紮實的地區議題，同時發展國際網絡。

被問到公民黨於2019年區議會選舉及2020年立法會選舉部署，梁家傑稱黨內遴選機制已逐漸成熟，相信有意參選人士會堅穩地進行地區工作，強調要給予市民「無堅離地的感覺」。惟他認為現時訂立選舉目標屬言之過早，會適時公布人選。

賴仁彪稱，該黨就地區工作已成立兩個委員會，其中地區發展委員會由油尖旺區議員余德寶負責；另一個區議會策略委員會則由立法會議員譚文豪負責，將每月開會討論與立法會方面的連結，並增撥資源加強地區工作，迎戰區議會選舉。

梁家傑：民生議題上要讓支持者感覺不離地

對於近日民主黨有多名成員退黨，會否招攬他們加入公民黨？楊岳橋稱，在民主路上有不少同路人，但不會因其他黨派岀現狀況而要有特別行動。

由於毛孟靜兩年前退黨，公民黨在九龍西沒有立法會議員。經過兩次補選後，建制派在九龍西共取得4席。被問到公民黨會否2020年立法會換屆選舉派人參加九龍西直選，梁家傑表示「九西方面會有部署」，強調最重要是民生議題上讓支持者感覺不離地。梁又稱，面對言論空間不斷收窄，會堅持原則和底線，「不能因劃條紅線就噤聲」。

余若薇（右一）退下火線，她形容「萬物有時」，看到不少年輕人士加入，認為「是時候退下來」。（羅君豪攝）

執委向余若薇獻花 陳淑莊感觸落淚

公民黨創黨黨魁余若薇卸任執委，正式退下火線，她形容「萬物有時」，看到不少年輕人士加入，認為「是時候退下來」。她稱自己仍是普通黨員，會支持公民黨未來要做的事。新一屆執委成員於記者會上向她獻上花束，感謝其多年的付岀，陳淑莊更一度感觸落淚。

梁家傑（右二）稱公民黨未來會繼續進行紮實的地區議題，另一方向將發展國際網絡。（羅君豪攝）

創黨主席關信基：要真正明白選民所需



公民黨在周年黨員大會後舉行黨內分享會，邀請創黨主席關信基分析現時政局，以及公民黨的定位及策略，並檢討上月立法會九龍西補選的選舉結果。關信基提到，公民黨應立足為社會與民意，形容是「建設性政黨」。

他認為公民黨需深交益友，對於有相同理念的人應該多作交流、結友。另外，他認為需強化組織，吸納黨員，如專業人士，同時應增強黨員的特徵多元性，如青年和長者，配合這類群組所需提出政策。關信基又提到，今後要真正明白選民所需，但強調並非一時之間能得出結論，故鼓勵黨員繼續深入聆聽選民的聲音。