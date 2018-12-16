【許曉暉病逝】陳德霖嘆官場凶險：若不從政健康會否一樣？

民政事務局前副局長許曉暉月初病逝，終年44歲，遺下其丈夫和兩名女兒。喪禮日前以私人形式完成，其追思會則於今日（16日）下午在灣仔會展舉行，不少親友及前官員均有到場致意。 許曉暉的追思會以佛教形式舉行，約500人出席，大堂中央放置許曉暉的肖像，兩旁襯有許曉暉生前鍾愛的白蝴蝶蘭，現場氣氛莊嚴，樂手先後演奏兩首大提琴曲紀念逝者。

許曉暉丈夫翟普發表沉痛致辭，形容自己是本應在人生最好的年紀享受各種各樣幸福，但卻失去愛妻。（盧翊銘攝）

追思會在下午3時正開始，小提琴手在正門奏出《梁祝協奏曲》，以哀傷音樂緩步帶領許的親友步入會場。包括許曉暉的丈夫翟普、前特首梁振英、許曉暉在渣打的前上司陳德霖、前律政司司長梁愛詩等人。

許曉暉胞弟許正宇致辭說，兩姊弟來自很簡單的新移民家庭，「若以現今贏在起跑點的標準來說，我們連起跑線都見不到」。他憶述童年時，許曉暉已對自己的學業和追求的事很執著，溫習時不喜被打擾，問功課也要待她有空時把握時機問，「細個時我叫佢做啞老師，問咩都唔答」。

許正宇又說，兩姐弟其後赴英留學，許曉暉在劍橋攻讀時，他亦在牛津大學，「三催四請她都不來探我，後來我知道了，原來她認識了我姐夫」，說話引得台下發笑。

許曉暉丈夫翟普發表沉痛致辭，形容自己是本應在人生最好的年紀享受各種各樣幸福，但卻失去愛妻，又說過去13日，心裏走過了不敢也不願再回首的旅程，「這個冬天是我45年來最冷的冬天」。

許曉暉遺下年僅13歲的長女Serene和10歲幼女Sophie，兩人亦有出席追思會，表現冷靜堅強，翟普致辭後，幼女更在台上輕拍父親背部安慰。

陳德霖透露，自得知許曉暉病逝後的幾天都在反思「她是否應該不從政？因為這個熱廚房實在太熱」。（盧翊銘攝）

陳德霖鼓勵許加入「熱廚房」

一手提攜許曉暉入官場的金管局總裁陳德霖說，在渣打銀行工作時，留意到許曉暉舉止溫文爾雅，經常露出友善笑容，對社會及公共政策有濃烈興趣。「她和時下講求物質生活的、整天計算賺多少錢的年輕人很不一樣，曉輝追求精神滿足，對社會有責任心」。

陳德霖回憶2007年時他身為特首辦主任，負責統籌招聘副局長及政治助理，他鼓勵許曉暉報名。「結果Florence通過甄選，和三位局長面試時對答如流，對時事政策有深切洞察力」，後來成功獲委任為民政事務局副局長，亦是8位副局長中最年輕的一位。

陳德霖透露，自得知許曉暉病逝後的幾天都在反思「她是否應該不從政？因為這個熱廚房實在太熱」。陳感嘆指政治複雜多變，甚至凶險，「如果曉暉繼續在金融或文化界發展，不去從政，她身體健康會否一樣？」

翟普（右一）致辭，幼女（右二）在台上輕拍父親背部安慰。（盧翊銘攝）

前上司曾德成哽咽

許曉暉的前直屬上司，民政事務局前局長曾德成一上台便難抑制悲痛心情，他開口說「大家完全可以以平和心情......」但話未說畢就哽咽得難以成言，眼框泛紅望向台下近一分鐘，半响續說道「大家可以平和心情來懷念曉暉的笑容」。

梁愛詩說自己和許曉暉數月前見面，發現她消瘦很多，「當時她說身體沒事，現在我知道她是不想我們為她擔心，她處處為別人着想」。講到感觸處，梁愛詩送上蘇曼殊詩句《偶成》悼念故友。

全國政協副主席、前特首梁振英在台上重提當年成立文化局遭反對派議員拉布，形容「是我與Florence的共同遺憾」。

會場外擺滿各界人士致贈的花圈，包括全國政協常委唐英年、勞工及福利局局長羅致光、環境局局長黃錦星、政制及內地事務局局長聶德權、港協暨奧委會會長霍震霆、行政會議召集人陳智思、全國政協委員高永文、東亞銀行主席李國寶等。

梁振英在台上重提當年成立文化局遭反對派議員拉布，形容「是我與Florence的共同遺憾」。（盧翊銘攝）

大會播出許曉暉舊照