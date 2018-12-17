在1989年六四事件後曾稱「天安門沒一個人死亡」的國務院研究室前主任兼前發言人袁木，本月13日在北京逝世，終年90歲。 支聯會主席何俊仁表示，對袁木個人作評價並無意義，他指袁木只是政權的代言人，他怒斥袁木在「六四」事件後「當眾講大話」，認為袁木的行為反映只是反映政權的無恥和可恥。 當年六四事件發生後，有份帶錢上北京協助營救滯留港人的支聯會秘書李卓人，聽到袁木過身，第一個感受是歷史的諷刺。李卓人憶述，六四事件距今已近30年，真相仍未大白，而隨着袁木過身，世上又多一個知道當年真相的人煙沒於歷史，令追究天安門事件真相的逼切感更強烈。

李卓人(資料圖片/李澤彤攝)

袁木出生於1928年1月1日，江蘇興化人，生前曾任國務院研究室主任兼國務院發言人、第八屆全國政協常委等要職。六四事件發生前，袁木以國務院發言人身份，多次代表政府和學生對話，1989年在6月6日，袁木發布「六四事件」一些不完全的暫時統計數字，稱：「死亡情況，軍隊和地方加在一起的初步統計數字是近三百人，其中包括部隊的戰士，包括罪有應得的歹徒，也包括誤傷的群眾，當中包括23名是北京各個大學的學生。」同年6月17日，袁木在接受美國電視記者採訪時表示，戒嚴部隊在天安門廣場執行清場任務的過程中「沒有死一個人，沒有軋傷一個人。」

多年之後，他的妻子、前光明日報編輯王鶴稱，這些數字是李鵬當年向袁木轉達中央政治局常委的決定，責任不在她的丈夫。袁木5年前接受訪問時亦稱，「六四」難以三言兩語說清楚，又稱高層的事說不清楚。



支聯會主席何俊仁表示，對袁木個人作評價並無意義，他指袁木只是政權的代言人，他怒斥袁木在「六四」事件後「當眾講大話」，認為袁木的行為反映只是反映政權的無恥和可恥。對於袁木5年前接受訪問時稱，「六四」難以三言兩語說清楚，又稱高層的事說不清楚，何俊仁直指，這反映袁木在「六四」時並無個人意志。

何俊仁(資料圖片/張浩維攝)

支聯會秘書李卓人對袁木的離世表示感慨。他指，袁木留下世下最深刻的一幕，就是六四事件發生後，他在記者會上公然聲稱，廣場沒有死一個人，「他是掩藏當年真相的象徵性人物，代表着謊言、猙獰和卑劣。」

李卓人憶述，當年聽到袁木公然撒謊，「大家第一個反應是好憤怒、好憤慨」。但想深一層，明白袁木只不過是試圖掩藏真相的幫兇，「他不是決策者，只是協助掩飾事件的執行者之一。」諷刺的是，六四事件快將踏入三十周年，這麼多年過去，當年真相還未大白，而隨着袁木的過身，知道當年真相的人又多一人撒手塵寰。

面對袁木逝世消息，李卓人希望「六四」真相早日大白天下，當年捲身其中的人包括趙紫陽一系的官員如飽䑣等，有機會向世人訴說當時發生的事情，而支聯會明年將設立永久六四紀念館，希望將天安門事件真相長久留下來，叫香港人毋忘初衷，繼續要求平反六四。