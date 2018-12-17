【林鄭述職】習近平讚「志不求易、事不避難」　指取得良好成績　

特首林鄭月娥今日（17日）下午向國家主席習近平述職，是她上任特首後第二次述職。 習近平表示，林鄭月娥帶領政府積極作為，堅定維護「一國兩制」和《基本法》，認真策劃香港長遠發展，積極參與粵港澳大灣區建設和共建一帶一路，著力事關廣大市民切身利益的問題，努力為青年發展創造條件，體現「志不求易、事不避難」的精神，取得良好成績，中央充分肯定林鄭和特區政府的工作。 《香港01》記者彭毅詩北京報道

習近平表示，林鄭月娥帶領政府積極作為，堅定維護「一國兩制」和《基本法》，認真策劃香港長遠發展，積極參與粵港澳大灣區建設和共建一帶一路，著力事關廣大市民切身利益的問題，努力為青年發展創造條件，體現「志不求易、事不避難」的精神，取得良好成績，中央充分肯定林鄭和特區政府的工作。

習近平表示，會堅持「一國兩制」方針，不會動搖，支持香港融入國家發展大局，發揮新作用，培育新優勢，實現新發展，作出新貢獻。習近平又提到，一個月前與港澳各界訪問團會面，香港在改革開放是參與者、受益者，也是貢獻者。

林鄭就表示，非常感謝習近平過去一年的關懷和親自批示，也感謝中央對香港大力的支持。她指香港在2018年在各方面取得一定的成效，尤其感謝習近平在10月23日親自到珠海主持港珠澳大橋開通儀式，11月在北京會見改革開放40周年訪問團，林鄭形容訪問團取得空前成功，在香港全是正面的報道，每個團員都感到滿意。

新華社及後報道，引述習近平指，林鄭月娥過去一年，帶領香港特區政府勇於擔當、積極作爲，堅定維護「一國兩制」方針和《基本法》，認真謀劃香港長遠發展，積極參與粵港澳大灣區建設和共建「一帶一路」，着力破解事關廣大居民切身利益的問題，努力爲青年人成長和發展創造條件，體現了「志不求易、事不避難」的精神，取得了良好成績，表明中央對林鄭月娥和特區政府的工作是充分肯定。

習近平指出，一個月前，在會見港澳各界慶祝國家改革開放40周年訪問團時說：「40年改革開放，港澳同胞是見證者也是參與者，是受益者也是貢獻者。港澳同胞同内地人民一樣，都是國家改革開放偉大奇迹的創造者。」他續說，國家改革開放的歷程是香港、澳門同内地優勢互補、一起發展的過程，也是「一國兩制」從科學構想到成功實踐的過程。面向未來，國家將堅持「一國兩制」方針不動搖，支持香港、澳門融入國家發展大局，培育新優勢，發揮新作用，實現新發展，作出新貢獻。

李克強：高度肯定工作 提香港獨立關稅區地位

林鄭今日早上向總理李克強匯報工作後，下午赴中南海瀛台會向習近平述職。李克強早上表示，目前國際形勢錯綜複雜，香港作為自由港及獨立關稅區，經濟保持平穩，來之不易，中央高度肯定特區政府的工作。

林鄭去年首次述職，習近平當時充分肯定林鄭和新班子的工作，又指中共十九大把「堅持『一國兩制』和推進祖國統一」確定為新時代堅持和發展中國特色社會主義基本方略的重要內容，表明中央在香港、澳門實行「一國兩制」方針是長期和堅定不移。