元旦遊行擬進入公民廣場　民陣：不會填申請表

民間人權陣線以「香港未完蛋，希望在民間」為主題，下月一日舉行元旦遊行，當日下午2點會由銅鑼灣東角道出發，3點遊行至政府總部，並打算進入俗稱「公民廣場」的政總東翼前地。

岑子杰批評當局在10月1日遊行當日，不允許印有港獨標語的示威牌進入公民廣場是亂劃紅線。（鄭榕笛攝）

民陣召集人岑子杰表示，已經向警方申請不反對通知書，本周五會再開會討論街站安排。他指早前高院已經裁定政府圍封公民廣場的行為違憲，他們亦不認同政府上訴的決定，「民陣會入信通知政府我們有遊行，但只是為了方便他們工作，我們不會填使用公民廣場申請表格」。

岑子杰批評當局在10月1日遊行當日，不允許印有港獨標語的示威牌進入公民廣場是亂劃紅線。他強調雖然民陣不認同港獨，但歡迎港獨人士當日到場和民主派議員辯論。

岑指出，近年市民對香港政治問題心灰意冷，政治打壓日益嚴重，包括議員被DQ參選資格，「明日大嶼」填海淘空庫房、佔中9子被檢控、律政司不檢控前特首梁振英UGL案等。他呼籲，補選之後泛民團結一致，縱然沒有否決權，仍會積極守住議會內的不公平做法，只欠民間是否願意站出來，用腳步守護香港。