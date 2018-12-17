黃之鋒、羅冠聰、周永康獲頒國際民主獎　表揚領導雨傘運動

政治顧問國際協會（International Association of Political Consultants）主席Mehmet Ural今日（17日）公布，向3名因雨傘運動而被判囚的學運領袖黃之鋒、羅冠聰、周永康頒發民主獎章，以表揚3人領導雨傘運動。

政治顧問國際協會（International Association of Political Consultants）主席Mehmet Ural今日（17日）公布，向3名因雨傘運動而被判囚的學運領袖（左起）黃之鋒、周永康、羅冠聰頒發民主獎章，以表揚3人領導雨傘運動。（資料圖片）

此獎章是歷時最久的國際民主獎項，Mehmet Ural指黃之鋒等人發起了為期79日的雨傘運動靜坐抗議，形容是自天安門事件以來「中國最大規模的政治示威活動」。他說，隨著全球民主擴張，最近在民粹主義和威權主義趨勢上蹣跚而行，「他們的民主使命為世界各地的年輕公民提供了一個光輝的榜樣」。Ural表示，儘管3人曾被監禁，加上面對政治壓力和身體攻擊，3人仍然「堅持並繼續以和平方式實現普選，保障香港在《中英聯合聲明》中獲保障的自主和自由」。

黃之鋒、羅冠聰、周永康因參與雨傘運動前，衝入公民廣場案，去年8月被改判入獄6至8個月，今年2月獲推翻刑期，即場獲釋。