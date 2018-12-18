【UGL案】律政司不起訴梁振英　天下為公號召周日遊行抗議

律政司日前指證據不足及沒有利益衝突為由，決定不檢控前特首梁振英涉嫌收取UGL 5000萬元。 由民主黨立法會議員林卓廷和尹兆堅牽頭，以調查事件為目的的「天下為公」，聯同多名民主派立法會議員發起遊行，號召市民周日（23日）上街，抗議律政司在未徵詢獨立法律意見就決定不檢控梁振英。

由民主黨立法會議員林卓廷和尹兆堅牽頭，以調查事件為目的的「天下為公」，聯同多名民主派立法會議員發起遊行，號召市民周日上街，抗議律政司在未徵詢獨立法律意見就決定不檢控梁振英。（資料圖片/盧翊銘攝）

林卓廷質疑，鄭若驊休假後才宣布不起訴梁振英，是「龜縮」行為。尹兆堅則指，鄭若驊處理僭建風波時已不斷拖延時間，讓公眾對事件關注度下降，今次則是「重施故技」。

公民黨立法會議員譚文豪就認為，律政司只交代不起訴梁振英的結論，而不解釋理由，猶如讀書考試時有寫答案但沒有答題步驟，即使答案正確亦失分；又表示只有讓市民看得見程序公義，市民才會對法治保持信心，知道香港法治「未死」。

議會陣線立法會議員區諾軒形容，相對於星島胡仙案，律政司在處理UGL案時做法「倒退」，因所有公職人員失當案件，都會徵求獨立法律意見，而處理胡仙案雖然沒有獨立意見，但時任律政司司長梁愛詩就到立法會詳細解釋事件；認為鄭若驊上任以來極少回應公眾，做法與社會期望有落差。

社民連前立法會議員梁國雄質疑，林卓廷及尹兆堅早前被警方預約拘捕，是由於二人去年到英國、澳洲等地追查梁振英UGL案後「被報復」。