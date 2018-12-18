【財政預算案】陳茂波：今年盈餘較預計466億低 「上落不會太大」

2017年財政預算案發表時，香港財政盈餘錄得1400億元新高。早前有行政會議成員預料，今年財政盈餘只有去年三分之一，相信政府不會再「派錢」。 財政司司長陳茂波今(18日)在立法會財經事務委員會會議上透露，當局於年初發表的2018至2019年度財政預算案中，預計2018年帳目錄得466億元的綜合盈餘。陳茂波表示，受中美貿易磨擦升溫影響，香港整體經濟放緩，樓市交投淡靜，當局預計印花稅收入減少；加上早前土地發售流標收場，預計整體總收入可能會少一點，但相信和預期數字「上落不會太大」。

民建聯議員周浩鼎在會上特別呼籲，當局盡快解決新界交通問題，希望財政算案可撥研究興建由屯門經豪景、深井、荃灣東北葵等地接駁至沙田大圍等地的「新界鐵路」。陳茂波表示，當局對有關問題義不容辭，相信運房局有按時間表開展工作。

政府多年前提出在欣澳填海計劃作消閒用途，民主黨主席胡志偉質疑，現時香港土地供應緊張，該規劃是否仍然適合。陳茂波說，政府對於欣澳填海的用地目前未有定案，規劃研究結果未出爐，但他補充指由於隨著港珠澳大橋及愉景灣隧道先後開通，該填海用地的開展潛地相當大，「胡志偉議員的建議有得諗」。

胡志偉又批評，政府未有善用現有土地資源，寧願預留一幅約60公頃的土地給迪士尼作鮮花公園，也不願意放在刀口上，興建過渡性房屋。陳茂波回應稱，明白議員很緊張這幅地，「我哋都好緊張」，解釋說當年和迪士尼簽合約時，合約條文對於該用地有很大的限制，不能任由特區政府單方面決定。