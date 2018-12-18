維權律師王全璋被扣留逾三年仍未審理　大律師公會促候審期間放人

內地維權律師王全璋被羈押逾三年，當局一直未有開庭審理。本港大律師公會今日發聲明，呼籲中國內地履行正當程序盡快處理相關案件，並在過程中嚴格尊重中國法律人士及公民的基本人權。 王全璋的妻子李文足，日前聯同其他被捕律師的家屬，在最高人民法院外剃髮抗議，諷刺內地當局「無法」，高呼「我們可以無髮，你們不可無法」，批評主審法官無視憲法及法律。

王全璋（左）與妻子李文足及兒子合照，他被當局扣留逾三年。（資料圖片）

709案維權律師王全璋涉嫌「顛覆國家政權罪」，於2015年被捕，其後他被起訴至天津第二中級法院，但法院至今仍未審理。王全璋的妻子李文足，聯同王峭嶺、劉二敏、原姍姍三位其他三位709被捕律師的家屬，今日以「柔性」手法抗議，將很多女性都珍而重之的頭髮一剪而盡，抗議內地的司法部門無法無天。

李文足接受傳媒採訪時表示，身邊的人大多反對她們削髮，認為削髮後的她們太醜了，但她有截然不同的想法：「如果你是王全璋，當你被迫害三年半，你出來看見你的親人這樣為你呼籲，你會覺得她是美還是醜？」

在香港，大律師公會今日發出聲明，要求內地當局在候審期間盡快釋放王全璋。聲明指出，公會了解 2015 年中國內地各省市多名法律專業人士被扣留及調查，而王全璋先生是其中一位，受查原因包括顛覆國家政權以及藐視法庭行為等指控。根據日內瓦大律師公會人權委員會於 2018 年 12 月 10 日所發出的公開請願信，王全璋至今被囚禁超過三年，期間與外界隔絕，並仍未有啟動任何法庭程序處理其控罪，王亦因長期被扣押而健康情況每況愈下。

公會認為，王已被扣留一段非常長的時間，敦促中國內地有關當局於候審期間盡快釋放王全璋。