民主黨成立國際事務委員會　劉慧卿任主席「驚變幫人申請BNO」？

近期中美摩擦升溫，港府不續簽外國記者工作簽證，及美國國會有報告指會重新審視香港獨立關稅區地位等事件，亦引起政界熱議。改選後的民主黨中委今日（20日）首次開會後，公布成立國際事務委員會，並由早前當選黨紀委的前主席劉慧卿擔任主席。 民主黨副主席尹兆堅表示，劉慧卿在國際連結上做得較多，而其他成員包括立法會議員等，亦有持續與國際上的商會及外國使節交流，或出席一些國際會議，但一直是「各自修行」，今次是希望建立一個黨的協調平台，加強有關工作。 被問及是否擔心被建制派批評民主黨有動作「唱衰香港」時，劉慧卿就指國際交流屬正常，就算民建聯周浩鼎都會出席國際反恐會議，強調與外國要員交流時，會以反映香港實際情況為大原則。不過，她也擔心近期港府在回應外國對香港司法獨立及言論自由擔憂時態度強硬，笑言「近期好多人都驚，話會叫我地幫手續簽BNO，我驚到時個委員會最主要工作變左幫人申請BNO。」

改選後的民主黨中委今日（20日）首次開會後，公布成立國際事務委員會，並由早前當選黨紀委的前主席劉慧卿擔任主席。（莊恭南攝）

劉慧卿指，之前無考慮過成立國際事務委員會，惟今日中委開會時有人提出，推薦她做主席，而她過往亦經常與外國駐港使節交流，因此答應擔任。她笑言，上任後首個指示，是要將民主黨發佈的資訊和聲明「雙語化」，「接觸好多英文人，包括講英文嘅學生⋯⋯以後包括facebook，網站都要有雙語，要一click入去就見到有得揀英文，如果唔係你話做國際連結，但你都冇英文真係笑死人。」

委員會成員方面，民主黨副主席羅健熙指，屬九龍東支部的梁翊婷、九龍西支部的朱子洛等多名年輕社區主任也會加入，委員會將加強恆常國際交流工作，例如定期舉辦午餐會，與駐港領事交流，希望委員會創造空間讓更多黨員有機會為香港發聲，向外國代表反映香港真實情況。

59人退黨 劉慧卿：相信對2020選情不會有大影響

被問到早前民主黨59人退黨風波時，劉慧卿就指退黨者向傳媒傳達的「林卓廷隻手遮天、人格卑劣」等說法是沒有證據的錯誤言論，因民主黨向來有紀委處理相關投訴，支部及黨內職位也是黨員投票產生，「我都係前線合併入黎，我都做過黨主席」；又認為「政治是講實力」，而林卓廷在議會及地區的工作都表現良好，與其他民主黨地區工作者包括鄭則文和曾素麗等都有合作，相信事件不會對2020選情造成大影響。

尹兆堅則指，林卓廷在各種議題上表現勤力，在立法會形象鮮明，而每個從政者都有自己定位，不能因為他沒有「次次都落區湊住你」，就怪責林不夠勤力。他又稱，如果只是覺得林卓廷性格「較硬」而攻擊他，則令人感到奇怪，「如果處理公務上，硬係好正確」，而黨友之間為公務針鋒相對過後，理應不計前嫌。

羅健熙則補充，退黨事件後，目前民主黨有650名黨員，其中37名區議員、56名社區主任，民主黨沒有計劃派人進軍退黨者正進行地區工作的區域。