【UGL案】大律師公會促律政司尋獨立意見　重新檢視不檢控梁振英

律政司未有尋求外界獨立法律意見下，以證據不足為由不檢控前特首梁振英的爭議持續「延燒」。大律師公會繼主席戴啟思公開批評律政司司長鄭若樺需為事件承擔責任後，公會今（21日）發聲明評論事件，律政司沒有就UGL案尋求任何獨立大律師的意見，背離了「一貫廣為接納並受認同的慣例」，加上梁振英正擔任全國政協副主席，「不禁令人懷疑，是次事件中的決定是否不受任何政治考量所影響」，促請律政司在尋求獨立大律師的意見後重新檢視其決定，以釋除公眾疑慮。

大律師公會主席戴啟思曾公開批評律政司司長鄭若樺需為事件承擔責任。(資料圖片/盧翊銘攝)

大律師公會在聲明中指出，律政司以往就涉及高級政府官員及政治敏感的案件中，慣常做法是先尋求獨立大律師的意見。今次UGL事件的主角梁振英，正擔任全國政協副主席一職，律政司無按慣例尋求獨立大律師意見即決定不檢控，「不禁令人懷疑，是次事件中的決定是否不受任何政治考量所影響」，亦「無可避免地削弱公眾對刑事司法制度及對法治的信心」。

公會重申，《基本法》第63條訂明，任何案件檢控與否的決定，必須由律政司獨立地作出，並在公眾面前彰顯其不受任何干預或影響。最後，公會促請律政司先尋求獨立大律師意見，再重新考慮不檢控梁振英之決定。