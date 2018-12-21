【UGL案】逾七成受訪者認為律政司偏頗 　尹兆堅質疑其休假屬心虛

律政司早前發表聲明，決定不檢控前特首梁振英UGL事件，律政司司長鄭若驊至今仍然處於休假中，未有公開現身交代一句。民主黨近日就事件進行電話調查，結果發現75%受訪者認為鄭若驊應就不檢控交代法律理據；74%市民認為律政司偏頗。 立法會議員尹兆堅批評，律政司決定不檢控梁振英後隨即休假，質疑鄭若驊表現是否心虛。他認為鄭若驊做法如「頑童一樣用石擲玻璃屋後走去」，「用磚頭拆去香港人對法治信心後，連面對、解釋都不敢」。 林卓廷亦表示，民意清晰顯示律政司不檢控梁振英、沒就案件外聘大律師做法偏頗，促請鄭若驊盡快就梁振英UGL事件及民建聯周浩鼎涉串通梁振英一事交予外判大律師尋求獨立意見，並將有關法律理據交公開。

75%受訪者認為律政司司長鄭若驊應就不檢控梁振英UGL案交代詳細調查結果和法律理據。(羅家晴攝)



民主黨在本月14日至20日以電腦語音電話調查成功訪問582人，其中75%受訪者認為律政司司長鄭若驊應就不檢控梁振英UGL案交代詳細調查結果和法律理據，當中有65%人更認為「非常應該」要詳細交代事件。另外有72%受訪者認為律政司應就UGL案外聘大律師，72%受訪者認為，不檢控梁振英會的決定影響他們對香港廉潔和法治的信心。

調查又發現，律政司自行決定不檢控身兼全國政協副主席的前特首梁振英，74%受訪者認為有關決定偏頗，當中58%更認為是「非常偏頗」。

林卓廷表示，是次調查為近年最一面倒的結果，反映超過七成人質疑律政司鄭若驊所作的決定。民意清晰顯示律政司不檢控梁振英、沒就案件外聘大律師做法偏頗。他認為律政司不檢控梁振英一事正損害香港法治和信心，促請鄭若驊盡快就梁振英UGL事件及立法會議員周浩鼎涉串通梁振英一事交予外判大律師尋求獨立意見，並將有關法律理據交予公眾。

72%受訪者認為律政司應就UGL案外聘大律師。(羅家晴攝)

尹兆堅亦批評，律政司決定不檢控梁振英後隨即休假，惟政府卻沒有刊憲，質疑鄭若驊表現是否心虛。他認為鄭若驊做法如「頑童一樣用石擲玻璃屋後走去」，「用磚頭拆去香港人對法治信心後，連面對、解釋都不敢」。他質疑對方是否想慢慢拖延，如她過住的僭建風波一樣。他促請市民周日出席遊行，就事情表達不滿。

林卓廷亦提及若以律政司不檢控梁振英的理據作標準，即前政務司司長許仕仁和前特首曾蔭權都會是「冤案」，問及「是否對全國政協副主席一套法律，對其他人就另一套法律？」他強調會尋求所有方法逼使法鄭若驊解釋，否則必定會再提不信任動議。

對於有市民就案件提司法覆核，林卓廷指律政司因市民提司法覆核而不作進一步解釋屬「荒天下之大謬」，他認為律政司的解釋不會影響司法覆核，強調面對重要的公眾決策，鄭若驊有責任如實解釋。

