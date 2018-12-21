【鄭若驊涉僭建】一文睇晒　鄭若驊、潘樂陶相連獨立屋9處僭建物

今年初，律政司司長甫上任便爆出僭建風波，鄭若驊及丈夫潘樂陶的兩座別墅，被屋宇署證實共9處僭建，涉及1,770平方呎。經過連月調查，刑事檢控專員梁卓然今日(21日)發表聲明，指考慮了外聘的資深大律師蔡維邦意見、屋宇署提交的證據、適用法律及《檢控原則》後，決定檢控潘樂陶，不檢控鄭若驊。

《香港01》記者曾於7月到現場實地視察，從外貎所見，僭建的水池已填平，變回空地，精緻天台屋及玻璃簷蓬亦拆走，最特別是連天台的木地板亦一併拆走，變回一片水泥地。這兩幢曾掀起政治風波的別墅，除了少了約1700平方呎佔用面積，外貎亦變化不少。