【鄭若驊涉僭建】一文睇晒　鄭若驊、潘樂陶相連獨立屋9處僭建物

撰文：黃鳳儀
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今年初，律政司司長甫上任便爆出僭建風波，鄭若驊及丈夫潘樂陶的兩座別墅，被屋宇署證實共9處僭建，涉及1,770平方呎。經過連月調查，刑事檢控專員梁卓然今日(21日)發表聲明，指考慮了外聘的資深大律師蔡維邦意見、屋宇署提交的證據、適用法律及《檢控原則》後，決定檢控潘樂陶，不檢控鄭若驊。
《香港01》記者曾於7月到現場實地視察，從外貎所見，僭建的水池已填平，變回空地，精緻天台屋及玻璃簷蓬亦拆走，最特別是連天台的木地板亦一併拆走，變回一片水泥地。這兩幢曾掀起政治風波的別墅，除了少了約1700平方呎佔用面積，外貎亦變化不少。
律政司司長鄭若驊今年初正式上任前，被揭她與丈夫潘樂淘各自擁有的小欖海詩別墅4號及3號獨立屋，共有九處僭建，其中四處來自她的4號屋，五處來自潘名下的3號屋。（01製圖）
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《香港01》記者7月實地視察，發現鄭若驊的海詩別墅已完成復修工程，與爆出僭建醜聞時的原貎出現多處不同，包括：
－位於別墅右側最明顯的水池部分，已被泥土填平；
－天台部分，原本兩座別墅都僭建「天台屋」，現時亦已被拆走，現場變成一片泥地；
－兩座別墅的外牆，原本加建的玻璃外牆，亦已被拆走，有關面積亦被縮小；
－車房對出原本加建的玻璃簷蓬，現時亦還原原狀。
至於地庫部分，因屬無法拍攝得到的空間，故無法查証。