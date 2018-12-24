郭紹傑嚴敏華被拘留日本　家屬：外交部駐港公署未提具體幫助

香港保釣行動委員會成員郭紹傑和嚴敏華，本月到日本靖國神社外抗議，期間郭紹傑焚燒甲級戰犯東條英機的道具「神主牌」，兩人至今仍被拘留。 保釣行動委員會今日（24日）遊行至中國駐港特派員公署，促請外交部協助營救，兩名家屬獲特派員公署接見。

保釣行動委員會遊行至中國駐港特派員公署，促請外交部協助營救。(洪嘉徽攝)

保釣行動委員會一行約廿人，早上由中環纜車站遊行至中國外交部駐港特別員公署，郭紹傑母親和女兒，以及嚴敏華母親排在隊頭，拉起橫額，眾人舉起兩人照片和標話，沿途高呼「譴責南京大屠殺無罪」和「營救郭紹傑」、「營救嚴敏華 ，人人有責」。

與特派員公署人員見面前，郭紹傑和嚴敏華手家屬接受訪問，郭紹傑女兒郭爾嫣表示，患濕疹和骨折的父親在拘留期間遭受不合理對待，包括不能洗澡五天，不能看電視和報紙，單獨拘留，被精神虐待，令她感痛心，批評港府曾承諾提供律師等支援但沒有兌現：「連人家菲律賓（港人因涉運毒被判監）的拯救的事都沒特別關注，我現在同菲律賓的家屬是同樣心情，很難過、難受。」

她又指，爸爸昨天開始絕食抗議：「昨晚已開始斷水斷糧，甚至不說話，覺得自己受到的待遇很不合理，而且我爸本身有病，沒可能受到這樣不公平的待遇。」

嚴敏華媽媽區家寶指，兩人只是表達對歷史的意見，而非犯大罪。她希望外交部協助兩人獲釋，又希望港府和建制派都能提供幫助。(洪嘉徽攝)

嚴敏華媽媽區家寶指，兩人只是表達對歷史的意見，而非犯大罪。她又認為日本要檢控的話該早日決定，而非一直拘留他們，希望外交部協助兩人獲釋，又希望港府和建制派都能提供幫助：「我希望大家都要出來幫忙，所有建制派亦都希望，我們香港人都是愛國，希望建制派都要出下聲，希望我們香港政府都要出聲幫忙。」

兩人在半小時後離開大樓，郭爾嫣透露，與她們會面的是姜先生，不知對方頭銜，姜先生又以派完卡片為由沒提供卡片。會面開首先由郭爾嫣和區家寶提出訴求，姜先生用紙筆記低，現場所見沒攝影或錄音器材。

郭爾嫣表示，外交部代表聲稱中國政府已由事發當日關注事件，但無交代至今未提供協助的原因，不過表示將提供幫助，至於具體幫助為何，郭爾嫣指外交部代表沒有提及：「他的答案不太明確，他沒實際說會如何幫助或何時放我爸出來，真的沒確實說出來，只講很關注此事，所以我都很擔心。」

她表示，已與外交部人員交換電話，希望有新消息的話都能第一時間通知，又希望外交部人員多與爸爸溝通和確實提供支援，否則和發起其他行動。

郭紹傑女兒郭爾嫣(左一)表示，外交部代表聲稱中國政府已由事發當日關注事件，但無交代至今未提供協助的原因，不過表示將提供幫助。至於具體幫助為何，郭爾嫣指外交部代表沒有提及。(洪嘉徽攝)

區家寶則表示在會面期間提出向日本施壓，盡快放人，並且要求每天發放兩人的消息和協助的進度：「他說我們會和上面匯報你們的要求，亦派人深切了解和兩位的健康狀況，面對面了解傾談有何需要，我是嚴正要求。」

特派員公署規定，今次會面的名額只有兩個，郭紹傑母親對未能入內表示失望。